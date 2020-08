Luego de que se diera a conocer que aparentemente la muñeca embrujada del matrimonio conformado por Ed y Loraine Warren, en la que se basan los filmes “Annabelle” escapó del lugar en el que se encontraba, los memes no se han hecho esperar y muchos de ellos aluden al cazafantasmas Carlos Trejo, a quienes los cibernautas le piden su ayuda.

Trejo en entrevista con EL UNIVERSAL, detalló que más allá de molestarle, estos memes le causan gracia y hasta cierto punto orgullo, ya que considera que su nombre e imagen están muy vigentes en la gente.

“Estoy sorprendido por ver que sigo en la mente de la gente, sobre todo por el tema que yo manejo, eso me llamó la atención y me llenó de satisfacción porque eso sólo habla del trabajo que he venido haciendo por casi 40 años, además algunos memes son muy curiosos y me llama la atención la reacción de las personas”, detalló.

Trejo detalló que en los años que lleva persiguiendo fenómenos paranormales, también le ha tocado presenciar como objetos inanimados están embrujados y cambian de lugar, al igual que pasa con “Annabelle”.

La "Annabelle mexicana" y otros objetos de su colección "maldita"

Al igual que los Warren, Carlos Trejo detalló que en su casa tienen una habitación destinada a coleccionar objetos poseídos o embrujados, pero que dicho lugar no está abierto al público.

“Tengo una pequeña colección de objetos embrujados y malditos, entre ellos, el de una muñeca que es parecida a la de Anabelle. También tengo un duende que me lo traje de una casa porque espantaba a los niños, se movía y jalaba las cobijas. A lo largo de todos los años he venido recolectando muchas cosas, desde muñecos, mesas, hasta un ataúd egipcio, muchas cosas, una cámara que puede ver fantasmas”, reveló.

El cazafantasmas detalló que la “Annabelle mexicana” que él posee la obtuvo de un caso en la Ciudad de México en el que una familia lo llamó porque la muñeca poseía a la hija menor del matrimonio.

“Se supone que está poseída y en los lugares en los que ha estado han habido posesiones, se ven objetos y cosas paranormales.También tengo la cabeza de un cristo que está maldito y que la gente que lo ha tenido se ha muerto, otra muñeca que está maldita y que llora, esa yo la tuve en una habitación y se escuchaban pasitos y cuando íbamos a verlo se movía de lugar”, explicó.

La colección de objetos paranormales que Trejo tiene en la azotea de su casa ascienden a más de 200 y aseguró que cada mes un sacerdote va a bendecir el lugar, similar a lo que según cuenta la historia, hacían los Warren con los objetos poseídos que tenían.

