Carlos III en la pantalla grande y chica: un vistazo a las representaciones cinematográficas y televisivas del rey

La imagen del ahora rey Carlos III no siempre ha sido la mejor para la Corona Británica, debido a los escándalos que han rodeado su vida privada, entre ellos su divorcio de Lady Di, pero el especialista en realeza Adolfo Álvarez, director general de Contenidos de ¡HOLA! TV, consideró que las series, películas y hasta documentales que se han producido acerca de él, han ayudado a que ese escrutinio público sea más intenso que nunca.

“En los 10 años que llevamos con ¡HOLA! TV, sí hemos notado más interés por parte del público hacia la Familia Real Inglesa gracias a estos productos, porque al final ha vivido tantas cosas que han hecho hasta una serie, que es signo de interés, pero también son productos de entretenimiento que llegan a niveles internacionales y la globalización propicia esto”, explicó Adolfo Álvarez.

Han sido muchos los actores que en estas series se han encargado de interpretar al rey Carlos III, por ejemplo: Josh O'Connor y Dominic West (The Crown), Jack Farthing (Spencer), Alex Jennings (The Queen), Tim Pigott-Smith (El rey Charles: el sucesor), Laurence Fox (Charles y Camilla), por mencionar algunos, quienes han mostrado a un hombre recio, un tanto egoísta y hasta cruel, una imagen que no ayuda mucho al actual monarca, por eso es importante para el especialista que la gente tenga en cuenta algo, que estas series y películas no son la vida real como tal.

“Hay que dejar en claro que las series son ficción, entonces ésta cuenta una parte que está apegada a la realidad, pero luego evoca otros momentos que no son tal, en lo personal no me gustan mucho esta clase de historias porque estoy tan apegado a la realidad que cuando comienzo a ver la ficción me chocan, pienso esto ya lo conozco y no me cuadra, pero a mi parecer The Crown ha sido la serie que ha puesto a la familia real en primera línea y ha habido un incremento en el interés, pero también está The Queen que cuenta un momento muy particular, esa sí fue baste apegada a la realidad, pero al final la ficción cuenta las cosas de tal modo para que la gente la vea”.

Si se quiere conocer un poco más de quién es el hombre detrás de la corona británica, están los documentales que tratan de mostrar más a fondo a estos personajes quitando toda ficción, como es el caso de Carlos: el nuevo rey, que History y History 2 transmitirá a las 17:50 horas, dónde través del archivo privado de la familia real y entrevistas reveladoras, este especial examina la vida y personalidad para descubrir qué tipo de Rey será.

Adolfo Álvarez explicó que la ceremonia que se llevará a cabo este sábado es relevante, porque es el punto final de la sucesión de la Casa Real más importante a nivel en la actualidad, pero además va marcar un hito en cuanto a los eventos que se hacen público en la monarquía por una razón.

“La coronación de la reina Isabel II en 1953, fue la primera que fue televisada al menos dentro de la Casa Real Británica, eso fue muy importante en su momento; y esta fue la primera que se pudo ver en streaming o vía on line. La Corona Británica desde el primer momento se ha adaptado a los medios de comunicación, su monarca siempre fue muy activa primero en sus mensajes por radio y después por televisión desde la Segunda Guerra Mundial, por lo que se puede decir que ha hecho un uso correcto de los medios de comunicación, eso la ha distinguido y marcado la pauta para las otras casas reales”.

La coronación del rey Carlos III de Inglaterra, podrá ser vista desde México a través del canal de Youtube de la Casa Real Británica y de los medios como BBC, CBS News, CTV News y ¡HOLA! TV, a partir de las 2:30 de la mañana, además por televisión abierta por Azteca a partir de las 3:00 horas.

