Carlos Cuevas habla de las acusaciones de "grooming" contra su sobrino Mau Cuevas, esposo de Paulina Florencia: "Su familia no se quejó"

El cantante mexicano Carlos Cuevas, reconocido en el ámbito artístico como "El Rey del bolero", expresó recientemente su opinión sobre la relación de su sobrino, el empresario Mauricio Cuevas, con la joven influencer Paulina Florencia.

Esta pareja, que presenta una diferencia de edad de 14 años, generó controversia en las redes sociales hace algunas semanas, especialmente después de que compartieran detalles de su idilio en el podcast "Vete a triunfar”. En dicho espacio, relataron la historia de su "romance", desde cómo se conocieron hasta las "adversidades" que enfrentaron. No obstante, lo que causó conmoción fue que iniciaron su relación cuando ella tenía 14 años y él 28. Además, usuarios en línea notaron la posibilidad de que se conocieran cuando ella tenía 11 y él 25, lo que llevó a fuertes críticas y acusaciones de "Grooming" contra Cuevas.

Según la organización no gubernamental Save the Children, el término "Grooming" se refiere a formas delictivas de acoso en las que un adulto se pone en contacto con un niño, niña o adolescente para ganarse poco a poco su confianza y luego involucrarlo en una actividad sexual.

Paulina Florencia y Mau Cuevas contaron cómo se conocieron en el podcast de Florencia Guillot, lo que generó fuertes críticas y señalamientos de grooming. / Foto: Instagram Foto del perfil de theurbanbeauty.

Tras la polémica, Carlos Cuevas fue cuestionado por los medios de comunicación sobre los señalamientos a su familiar.

En un video retomado por "De primera mano", el hermano de la cantante Aida Cuevas comenzó abordando el crecimiento de la sociedad y la necesidad de respetar a la juventud y los niños. No obstante, sus comentarios tomaron un giro al recordar ejemplos de relaciones con diferencia de edad.

"Yo recuerdo que mi papá le llevaba a mi papá 13 años y nuestros abuelos tenían pasiones con las chavitas de las haciendas”, declaró.

Si bien, aseguró que el tema no es correcto: “Con el tiempo hemos aprendido a vivir así”.

Sobre Paulina y Mauricio Cuevas, el intérprete añadió que si ambos "tenían uso de razón y se enamoraron", ahora los ve muy felices, y aclaró que está en contra del abuso a los menores de edad.

En sus palabras: "Pero ahí no me puedo meter porque, en realidad te digo, yo los he visto muy felices. Ella no se quejó, su familia no se quejó. Eso no quiere decir que no la haya agarrado chiquita, pero cada quien su vida ¿para que hacemos una cosa más grande de lo que es, no?, concluyó".

Internautas también señalaron al artista de defender las acciones de Mauricio. Comentarios como "Es un delito, no lo justifiquen", "Todas las relaciones donde hay una diferencia de edad, con niños o adolescentes, es una relación abusiva. Por más que ella ya sea una mujer de 30 años, su adolescencia no la vivió", y "Cuando ellos se 'hicieron' novios ya existía el delito de estupro, ya era socialmente y legalmente condenable", se leyeron en los comentarios del video.

Hasta el momento, Mauricio y Paulina no han emitido una respuesta a la controversia, lo cual ha generado un debate continuo en torno a la situación.

