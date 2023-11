Actriz aviva polémica sobre Mau Cuevas y Pau Florencia: su mamá la influenciaba a comportarse como adulta

La polémica en el caso del matrimonio entre Mau Cuevas y Pau Florencia continúa a raíz de su participación en el podcast de Florencia Guillot “Vete a triunfar”, en el que ambos contaron la historia de cómo se conocieron y de los años de matrimonio que han compartido desde entonces.

Si bien la influencer que invitó a la pareja a presentarse a su podcast dejó claro que no hablaría más sobre el tema y borró el episodio de sus redes sociales, el caso continúa vigente en la conversación.

En TikTok surgió un nuevo testimonio, de una joven actriz que convivió con Paulina Florencia, durante sus años de adolescente en la televisión, que describe cómo se habría comportado la influencer entre los 13 y 15 años y qué relación tenían estas actitudes con su madre.

Este video surge unos días después del podcast que evidenció el “grooming”, que de acuerdo con Save The Children se trata de formas delictivas de acoso que implican que un adulto se ponga en contacto con un menor o adolescente, a fin de ganarse su confianza para después involucrarlo en una actividad sexual.

Actriz describe en TikTok relación de Pau Florencia y su mamá, ¿qué dijo?

A través de su cuenta de TikTok ode_ruiz, Odemariz Ruiz quien se describe como actriz y amante de los viajes contó cómo era Paulina Florencia cuando era una adolescente de entre 13 y 15 años.

En un video que lleva por descripción “Respuesta @Nubia De la Rosa Esto es lo que yo recuerdo. La historia completa sólo la tiene ella. Dejemos de opinar”, la también influencer reveló algunos detalles de la relación de Paulina Florencia, conocida por su cuenta de maquillaje “The Urban Beauty” y su madre.

Actriz Odemaris Ruiz habla sobre Pau Florencia. / Foto: Captura video de TikTok.

“Creo que la manera en la que se acordó esta historia estuvo mal, porque no podemos romantizar la relación de una persona mayor con una persona menor de edad, porque en ese momento no tenemos la experiencia, la madurez, la consciencia, la claridad, para poder tomar las decisiones”, narró en el video.

Allí detalló cómo era Pau Florencia cuando ambas trabajaban en el programa de Chabelo.

“Yo la recuerdo como una niña, lo que sí parecía más grande, con esto me refiero a que obviamente no era una mujer madura. Nosotros, pues yo creo que tendríamos entre 13-15 años, en ese momento en el que estuvimos juntas, la verdad no estoy segura. Lo que sí recuerdo es que Pau se veía como más grande, como que se arreglaba de una manera mayor, a lo mejor con taconcito, su manera de ser como más viva”.

Pau Florencia, influencer casada con Mauricio Cuevas Ampudia. / Foto: Instagram.

Odemaris Ruiz consideró que a diferencia de ella y de su otra compañera que estaban “más atrasadas en ciertas cosas, el comportamiento de Pau Florencia venía por parte de su madre.

“Ellas en realidad no eran como madre e hija, parecían más bien como amigas o como hermanas. Muy guapas las dos, como que daba la impresión de que su misma mamá era la que la influencia o la incitaba a comportarse de esa forma”.

Agregó que se veía que la ahora esposa de Mau Cuevas “andaba muy sola” y “era muy independiente”, dado que a esa edad ella manejaba y muchas veces llegaba sola a las grabaciones y los ensayos.

“Entiendo que era una niña que estaba viviendo cosas un poco más delante de su edad, o que quizá no le correspondían vivir en ese momento. Cuando ella se va del programa fue porque ya empezaba a tener, no estoy segura, pero algunas faltas, algunos retrasos. De hecho, ya la última vez me parece que sí fue un concurso o algo así en Acapulco y cuando el señor Xavier se enteró pues no le gustó que hubiera tenido que faltar al programa por eso”.

“A mí me da la impresión de que han salido adelante juntos, de que se han apoyado, de que han crecido mucho en muchos aspectos, profesionalmente. Se ve como una mujer realizada”.

Su excompañera de programa infantil finalizó diciendo que “la relación no estuvo bien siendo ella una niña menor de edad, pero hoy están juntos, hoy se ven felices”.

