Quién es Mauricio Cuevas, esposo de Pau Florencia, señalado de “grooming” tras podcast de Florencia Guillot

No sólo la influencer Florencia Guillot y su podcast “Vete a Triunfar” están en el ojo del huracán tras el más reciente episodio donde la señalan de romantizar el grooming, sus invitados y protagonistas de la historia también están bajo reflector, pero ¿quiénes son Mauricio Cuevas y Pau Florencia?

En el episodio del podcast que la influencer decidió borrar de su cuenta de YouTube, titulado “Llevan 17 años juntos #StoryTime relación exitosa”, la pareja contó cómo se conoció, lo que desató polémica en redes sociales, donde los usuarios han señalado a Mauricio Cuevas de practicar “grooming” contra Pau Florencia.

De acuerdo con la ONG, Save The Children, el grooming es una práctica de acoso que implica que un adulto se ponga en contacto con un menores de edad, con el fin de ganarse poco a poco su confianza a fin de involucrarse sexualmente.

Lee también Florencia Guillot pone fin a polémica: “quiero pedir una disculpa si dañé o perjudiqué a alguien”

“Se trata de un proceso en el que se produce un vínculo de confianza entre la víctima y el acosador. Este intenta aislar poco a poco al menor, y lo consigue desprendiéndolo de su red de apoyo (familiares, profesores, amigos, etc). Y generando un ambiente de secretismo e intimidad”, se lee en un artículo publicado por Save The Children en su página web.

Él me lleva 14 años de diferencia. Yo iba en secundaria cuando empezó la “química” entre nosotros. pic.twitter.com/6pum5hb2Cz — Prófugos del Ácido Fólico 2.0 (@esdeprofugos2) November 9, 2023

Y es que, en el podcast, la pareja contó que se conocieron en un viaje por separado en el que coincidieron cuando ella estaba por salir de la secundaria y él ya trabajaba. Mauricio Cuevas detalló que le lleva a Pau Florencia entre 13 y 14 años.

Pau Florencia y Mauricio Cuevas revelaron en el podcast con Florencia Guillot cómo fue que se conocieron. / Foto: Instagram Foto del perfil de theurbanbeauty.

“Para que me entiendas, yo iba en secundaria, y Mau ya graduado. No, no, Mau ya chambeando”, compartió Pau Florencia.

Es importante mencionar que el episodio ya fue borrado por Florencia Guillot, quien dada la polémica que surgió en redes sociales a raíz de los señalamientos de grooming, ofreció disculpas al público y dio por cerrado el tema.

Pau Florencia y Mauricio Cuevas, la pareja que está en el ojo del huracán tras participar en el podcast de Florencia Guillot. / Foto: Instagram Foto del perfil de theurbanbeauty.

¿Quién es Mauricio Cuevas Ampudia?

En su cuenta de Instagram, que aparece como privada, Mau Cuevas, como también se le conoce, se describe a su mismo como productor DJ, emprendedor, amante de los viajes y Foodie.

El empresario quien aparece como director de Finanzas de Be Group, empresa de mercadotecnia y relaciones publicas con 11 años de trayectoria en el mercado, que según si sitio web se especializa en el diseño, planeación y ejecución de estrategias para la creación de eventos y proyectos.

En Instagram, Mauricio Cuevas Ampudia, a quien se señala en redes sociales de grooming contra su ahora esposa Pau Florencia, cuando ella era menor de edad, cuenta con 27,3 mil seguidores.

Lee también Florencia Guillot responde a polémica por "grooming" en Instagram: "sigo en proceso de deconstrucción"

El empresario quien ronda los 46 años se casó con la influencer, conocida como The Urban Beauty en San Miguel de Allende en 2016, luego de que salieron durante varios años.

En el podcast de Florencia Guillot, la pareja cuenta que él ya tenía un hijo cuando conoció a Pau Florencia, quien se salió de su casa a los 18 años dado que su mamá no aprobada la relación con Mauricio.

Pau Florencia y Mauricio Cuevas se casaron en 2016 en San Miguel de Allende. / Foto: Tomada de Instagram theurbanbeauty.

¿Quién es Pau Florencia, influencer The Urban Beauty?

Quién no deja ver si la polémica en la que están envueltos ella y su pareja les está afectando, es la influencer Pau Florencia, quien en su cuenta de redes sociales tiene más de 506 mil seguidores, y ha compartido historias de una boda a la que acudieron el fin de semana.

Allí, se describe como creadora digital y comparte videos sobre maquillaje y productos de belleza. Desde 2016, está casada con Mauricio Cuevas Ampudia, aunque se estima que la pareja se conoció mucho antes.

La joven confesó a Florencia Guillot que dado que su madre no aprobaba la relación con Mauricio se salió de su casa a los 18 años. Mientras que a su papá le presentó a su pareja en un viaje, dado que éste vivía fuera de México.

Pau Florencia, influencer casada con Mauricio Cuevas Ampudia. / Foto: Instagram.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sal