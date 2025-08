Durante una entrevista en vivo, el cantante de reggaetón “El Cata” sorprendió a todos al desplomarse repentinamente frente a las cámaras, lo que generó alarma y preocupación entre los presentes. Sin embargo, segundos después se reveló que todo formaba parte de una broma en vivo que dividió opiniones y generó críticas.

A través de plataformas como TikTok y X (antes Twitter) circula un video en el que el intérprete dominicano, mientras está sentado en el programa “El show de Luinny”, es sostenido por un hombre mientras se contonea lentamente fingiendo sentirse mal. Toma el micrófono frente a él y, de un momento a otro, se cae de la silla mientras saca espuma por la boca.

El cantante promocionaba su sencillo titulado “De guaro en guaro”. El clip, que se volvió viral, muestra la reacción de susto de los presentes y la abrupta interrupción de la transmisión, lo que generó especulaciones sobre la gravedad del artista.

El Cata hizo una broma en vivo. Foto: Instagram oficial.

Tras el suceso, el intérprete fue contactado por el programa “Esto sí es televisión”, donde ofreció detalles y confesó que la broma iba dirigida al locutor Luinny, sin imaginar el revuelo que causaría.

“Quise hacer una broma inocente, una forma de relajar un poco la entrevista”, declaró entre risas. Aunque los presentadores le agradecieron la aclaración, admitieron sentirse preocupados.

Mientras algunos usuarios en redes no se incomodaron por la actuación del dominicano, otros expresaron su molestia ante la delicadeza de la broma.

“Dios castiga”, “menuda forma de hacer un show a costa de inquietar y preocupar”, “con eso no se juega”, “se pasó El Cata”, “no sé cómo se prestan para eso”, “hace mucho que no suena… tuvo que sacarse un as de la manga”, “con la salud no se debe bromear”, se leyó en comentarios.

El Cata no se ha pronunciado en redes sociales; solo pidió a sus fanáticos que vieran el video para entender lo sucedido.

Foto: Instagram oficial.

¿Quién es El Cata?

Edward Edwin Bello Pou, mejor conocido como El Cata, es un cantante, rapero, compositor y productor musical dominicano.

Su estilo se caracteriza por fusionar géneros como el hip-hop, el merengue y el reguetón, lo que lo ha posicionado como uno de los pioneros del electro-mambo.

Aunque comenzó su carrera en la industria musical en la década de los 90, fue en 2009 cuando logró fama internacional con su álbum El Malo, que incluye temas exitosos como “Loca con su tíguere” y “Rabiosa”.