Camilo desdeña la fama: “No hago música para sobresalir”

A sus 28 años Camilo ha sido reconocido con premios como el Latin Grammy —que ha ganado en cinco ocasiones— sin embargo asegura que nunca le ha interesado la fama.

“Yo nunca he hecho música para sobresalir, no me interesa, ni me ha interesado tampoco, yo hago música porque me gusta mucho hacerla”, señala en entrevista con EL UNIVERSAL.

El intérprete colombiano asegura estar enfocado en hacer canciones que lo hagan feliz y en divertirse todos los días como cualquier persona, así como caminar junto a su familia.

“Obviamente está pasando (que tenga una trayectoria con éxitos), pero nunca lo hago con el afán de sobresalir, sino que es una consecuencia”, asegura.

El intérprete considera que está viviendo uno de los momentos más transformadores de su vida con la llegada de su hija Índigo, junto a su esposa Evaluna. Su pequeña lo acompaña a todos lados siempre que sale de gira, al igual que su pareja, quien la cuida desde el camerino.

Camilo recuerda que hace algunas semanas cuando tuvo una presentación en Houston, Texas terminó el concierto lleno de adrenalina en un recinto sold out; entonces salió del escenario con ganas de gritar pero no pudo porque la niña estaba dormida.

“Entro al camerino (con la inercia de gritar) y todos me hacen señas de que me calle porque estaba dormida. Entonces todo el sistema, todo cambia, ha sido una de las experiencias más transformadoras de mi vida, haber recibido a mi hija”.

Camilo, quien llegó fue asesor en el reality La voz kids, se encuentra en su gira que lleva el nombre de su más reciente disco “De adentro pa’ afuera”, con el que cantó el pasado domingo al aire libre y de manera gratuita en la Puerta de Alcalá, en Madrid, España, cuyo show se transmitió en vivo a través de YouTube.

Los compromisos que tiene en su tour, así como los de su paternidad son suficientes para él.

“Yo no estoy todavía con los ojos puestos en lo que viene, estoy tan entregado al néctar de lo que significa este álbum y esta gira que para mí es muy ambiciosa, hablando desde el punto de la creatividad”.

En Latinoamérica Camilo comenzará gira en febrero próximo y con ella viajará de sur a norte del continente.