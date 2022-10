Camilla Parker pasará unos días en este lujosos centro holístico sin el rey Carlos III

La actualidad política del Reino Unido va de mal en peor, en menos de 3 meses ya han tenido tres primeros ministros. A esto hay que sumarle el fallecimiento de la Reina Isabel II, uno de los mayores símbolos del país.

El Rey Carlos III todavía no es aceptado por todo el pueblo británico, y para colmo Camilla Parker, la actual Reina Consorte, ha decidido tomarse 10 días de vacaciones en la India. La Reina Consorte se hospedará en un centro de salud holístico en Bangalore.

¿Cómo es por dentro el centro holístico donde se hospedará Camilla Parker?

Estas son las primeras vacaciones que Camilla Parker se toma sin el Rey Carlos III. El viaje ya estaba planificado desde antes que falleciera la Reina Isabel II, pero ahora la Reina Consorte asistirá sin su marido, ya que el mismo debe quedarse trabajando en el Palacio de Buckingham.

El centro Soukya de Bagalore es un lugar especializado en terapias de rejuvenecimiento. Los tratamientos que se realizan en dicho centro influyen positivamente en la salud y previenen enfermedades. En el lugar se pueden practicar yoga y meditación con terapias holísticas, ayurvédicas y homeopáticas. Además se realizan terapias tradicionales con elementos naturales.



Foto: Centro Soukya. Fuente: Twitter @showmundialshow

El periódico “Times Of India” asegura que desde el Palacio de Buckigham le han pedido al centro Soukya que no divulgue información sobre la estadía de Camilla Parker ya que no tiene programado realizar ningún tipo de acto público.



Foto: Centro Soukya. Fuente: Twitter @showmundialshow

Camilla Parker asiste al centro Soukya desde el 2010 y visita el centro al menos una vez por año. La última vez que se hospedó en dicho centro fue en el 2019. En aquella oportunidad asistió junto al Rey Carlos III.

Los Reyes del Reino Unido no son las únicas personas que asisten a este centro de meditación. La actriz Emma Thompson aseguró que asistió en varias oportunidades al lugar y que paga 850 euros (más de 16 mil pesos mexicanos) por noche para recibir diversos tratamientos.