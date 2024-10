Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández, se vio afectada por los nervios durante su actuación en Las Vegas hace unas semanas, donde representó a México en la pelea del boxeador Saúl “Canelo” Álvarez contra el estadounidense Edgar Berlanga.

La nieta de Vicente Fernández cometió un error al entonar el Himno Nacional Mexicano, sustituyendo la frase "profanar con su planta tu suelo" por "profanar con su planta tu tierra", lo que desató una avalancha de críticas en redes sociales.

Esta desafortunada experiencia le dejó valiosas lecciones, y ofreció una disculpa pública a través de sus redes sociales a todos los mexicanos. Sin embargo, es importante recordar que en México, equivocarse en el himno puede atraer consecuencias legales.

Camila Fernández, durante la pelea entre Edgar Berlanga y Saúl Álvarez - Foto: EFE

Según la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, el uso indebido de símbolos patrios, incluida la modificación de la letra, constituye una falta administrativa, con multas que pueden alcanzar los 25 mil pesos o penas de cárcel de tres días a un año.

Recientemente, Camila abordó su desliz y reaccionó a las preguntas de la prensa sobre la posibilidad de una multa. “Me traicionaron los nervios, la verdad, pero ni modo”, confesó en el programa “Venga la alegría”.

Camila Fernández: ¿Cuánto deberá pagar la hija de Alejandro Fernández por equivocarse en el Himno Nacional? Foto: El Universal

Intentando ver el lado positivo, afirmó que su intención nunca fue cambiar la letra con mala fe: “Canté con todo el corazón”.

La joven se mostró emocionada por el apoyo que recibió de su padre durante el momento difícil, expresando: “¡Qué hermoso! Lo amo”. Además, habló sobre su colaboración con él en un concierto, describiéndolo como “increíble” y un “sueño cumplido”.

En relación a la posible multa, Camila, con un tartamudeo, evitó ofrecer una respuesta clara.: “Este... Sí, bueno. Muchas gracias”, antes de retirarse.

¿Qué artista si ha sido multado por entonar mal el Himno Nacional?

Un caso notable de un artista multado por errar en el himno fue el carismático Coque Muñiz. En 1988, previo a la pelea entre Jorge “Maromero” Páez y el argentino José Mario López en la Plaza de Toros México, olvidó la letra del himno. Además de enfrentar la vergüenza y las críticas, fue multado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), aunque no reveló el monto exacto de la sanción. En una entrevista en “The Faisy Nights”, recordó el episodio como un momento triste, pero subrayó que, aunque puede haber errores de alguien no acostumbrado al escenario, un profesional no debería tener excusas.

Durante el encierro tuvo la oportunidad de terminar su nuevo disco “Azulejos 3”. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

*Con información de Sughei Baños.