Canelo Álvarez arremete contra Édgar Berlanga: Este viejo te dará la pu... de tu vida

Los Ángeles.— La cordialidad mostrada un día antes en Nueva York, se esfumó durante la segunda conferencia de prensa otorgada por Saúl Álvarez y Édgar Berlanga, quienes se enfrentarán en Las Vegas el 14 de septiembre, combate en el que el Canelo expondrá sus cetros supermedianos.

El puertorriqueño, quien es siete años menos que el tapatío, comenzó a llamarlo “viejo”, a lo que el boxeador de la cabellera carmesí respondió.

“¿Quién eres para estar aquí?, ¿qué has hecho?, ¿con quién has peleado? No eres nada para mí, no significas nada”, sentenció Álvarez. “Este viejo te va a dar la pu... de tu vida, vas a ver”.

Berlanga propinó varios insultos al dueño de los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial (AMB), la Organización Mundial (OMB) y la Federación Internacional (FIB).

“Vas a sentir dolor. No golpeo como GGG [Gennady Golovkin], no golpeo como [James] Kirkland”, sentenció el boricua, en clara alusión a algunos de los triunfos más importantes en la carrera del Canelo.

“Pegas como mi hijo”, reviró el boxeador mexicano, quien le advirtió que “no te quiero ma..., porque te quedas sin dinero”.

Todo esto provocó que ambos se levantaran de sus lugares y amagaran con liarse a golpes, pero todo se controló después de algunos minutos y gracias a la intervención de elementos de seguridad, no sin antes darse un intercambio de señas obscenas entre ambos peleadores.

Álvarez eligió a Berlanga como su próximo rival, pese a que los aficionados desean verlo en un enfrentamiento con el estadounidense David Benavidez.