Hace nueve años, un joven llamado José Luis Jaramillo se convirtió en el amo y señor mundial de ala delta de parapente, pero casi nadie se enteró de ello porque el vuelo libre es un deporte poco conocido en México.

Pero Alejandro Blázquez, quien llevaba unos años practicando la disciplina sí lo supo y se quedó con la idea de llevar la vida del chico a la pantalla grande.

Este fin de semana logró su cometido con el estreno de Caballero águila, cinta inspirada en Jaramillo, pero también en cosas que han sucedido en la región. Es protagonizada por José Pecina y cuenta con un elenco integrado por María Cid, Jorge Guerrero, Americo Hollander, Irene Esser, Luis Alberti, Roberto Sosa y Gustavo Sánchez Parra.

“Su historia inspiró una ficción, reconstruyendo ese universo a partir de conflictos vividos en El Peñón (Temascaltepec, Estado de México), un sitio emblemático para ese mundo, contando un coming of age (desarrollo) de tres amigos que deben elegir el camino para su vida”, cuenta Blázquez.

La historia sigue a Pastor, cuyo sueño es practicar el vuelo libre; Nacho, quien se plantea la posibilidad de obtener dinero fácil trabajando para los delincuentes del pueblo y El Chino, capitán del equipo de fútbol que ha elegido estudiar agronomía en la Universidad del estado.

El coming of age es un subgénero cinematográfico en el que las personas van convirtiéndose en adultos por algo que ocurre en su vida. Una de las cintas más emblemáticas de esta corriente es la estadounidense Stand by me.

La película se filmó en 2021 y, aunque estaba aún la pandemia, ayudó mucho que prácticamente se concretó en exteriores. Se retomaron varias historias ocurridas en la comunidad para integrarlas.

Pescina hizo su curso de vuelo para aprender a despegar y aterrizar, graduándose un día antes del grito de “¡cámara, acción!”

“Aprovechamos para verlo despegar, pero era más sencillo dar un taller de actuación a un grupo de pilotos que participan en la película con pequeños papeles y tener así escenas realistas con personajes reales”, apunta Blázquez.

“Algo que se debía tener claro, desde que escribí el guión, es que se buscaba espectacularidad y compaginar los mundos del cine y el vuelo. Comprendo la sensación de volar, pero era cuidar también la seguridad, así que era escribir detalladamente todas la escenas de acción, viendo cosas viables y teníamos una sheriff de aire (Alejandra Canales), experta piloto que ella tenía la última palabra para poder filmar”.

Caballero águila se exhibe en espacios como la Cineteca, Cine Tonalá, Plaza de Valle y Nuevo León, esperando Tijuana y Guadalajara.

Llega cargando premios como el Golden Award a Mejor película en los Hollywood Gold Awards y Actor en el Salt House Creative International Film Festival.

