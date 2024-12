Entre shots de tequila, canciones de amor y desamor, y además invitados muy especiales que compartieron el escenario con él, el cantante de regional mexicano Carín León armó una fiesta con alrededor de 65 mil “compas” en el concierto que ofreció la noche del sábado en el Estadio GNP, como parte de su Boca Chueca Tour.

Eran alrededor de las 20 horas y a la salida del metro Velodromo los fans de Carín León se confundían con los de Caifanes, que esa misma noche se presentaron en el Palacio de los Deportes, pero conforme se acercaban sus pasos al Estadio GNP los sombreros, las playeras, sudaderas, etcétera, alusivas al sonorense dominaban la vendimia.

Ya dentro del recinto, la espera de la gente para ver a su ídolo se prolongó alrededor de media hora más a la marcada en el boleto, pero el sonido local entretuvo a la gente con una buena selección de música, que fue de Selena a Daddy Yanke, lo que hizo más ligero el paso del tiempo.

Carín León: entre shots y canciones de desamor se arma la fiesta en el Estadio GNP; ante más de 60 mil personas. Fotos: de Yaretzy M. Osnaya EL UNIVERSAL

A las 22 horas el show comenzó con la proyección de un video protagonizado por Jesús Ochoa, donde se habla de un futuro sin música, es ahí donde Carín León hizo su entrada como todo un rockstar, con fuego en el escenario y un solo de guitarra que puso de pie al público.

“¡Arriba México cabrones!”, fue el grito que Carín emitió a forma de bienvenida, y comenzó a interpretar Frené mis pies.

Carín explicó que el concierto empezaba oficialmente después de terminar de cantar Secuelas de amor, porque debía ser con música mexicana lo que marcará este momento, entonces tomó un vaso de cerveza y dijo:

“Esta noche se toma porque es una noche especial… mañana no chambeamos y hoy se armó la fiesta”, y con el apoyo de la gente que se puso a cantar con él, interpretó Me la aventé, Te vi con él y The One.

“Muy buenas noche tengan todos ustedes, se llegó la fecha y no tengo palabras para agradecer, solo que fue un año espectacular, gracias gente, gracias México”, dijo Carín para después darle la bienvenida al grupo Matisse, con quienes cantó Como lo hice yo, un tema que resonó en cada rincón del estadio porque fue cantada por todos.

A este tema le siguieron Cuando la vida sea trago, Tú, Como duele equivocarse y Casi oficial.

“Bienvenidos a psiquiatra”, bromeó Carín antes de darle la bienvenida a Maluma, a quien recibió con un abrazo y le cedió el escenario para que cantara Según quién, momento que emocionó a los fans del sonorense que no paraban de gritar a cada gesto del colombiano.

Pero las sorpresas siguieron y tocó el turno del exjugador de fútbol Diego Bolela, para cantar al lado de Carín la canción Aviso importante.

Después de una pausa, Carín cambió de ropa, apareciendo con tenis, chamarra y gorra, por el frío que él dijo sentir. La fiesta siguió con temas como Las banqueteras y Sonora y sus ojos negros; pero al poco rato pidió sus botas porque no se sentía cómodo con los tenis.

“Que venga ahora uno de los artistas que más admiro, y que me ha regalado cosas directa e indirectamente, que venga el gran Pepe Aguilar. Ante toda esta gente quiero decirte gracias, más que por venir por ser mi inspiración”, fue la forma como Carín León le expresó sus respetos a uno de los representantes de la dinastía Aguilar.

“Te quiero hermano, gracias por la invitación, gracias a la gente por querer a mi hermano y ¡qué viva la música mexicana!, dijo Pepe antes de tomar un trago de tequila que Carín le ofreció, lo que calentó su garganta para cantar Lamentablemente.

Luego a petición de Carín cantaron una más, un tema que Pepe Aguilar contó fue hecha para su esposa Aneliz, que justo está noche estaba celebrando su cumpleaños, y dieron paso a Por mujeres como tú.

A mitad del tema Pepe expresó su alegría por ver el éxito de un miembro de la nueva generación del regional, lo que quería decir para él que la música mexicana estaba segura.

Se acercaba la media noche y la fiesta aún tenía que dar, y los invitados especiales siguieron, se vio pasar por ese escenario a Manuel Carrasco, Panteón Rococo y Jumbo, mostrando la versatilidad del oriundo de Hermosillo, Sonora, quien regaló al público de la CDMX tres horas de buena música mexicana.

