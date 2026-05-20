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Cannes.— Una respuesta profundamente emotiva por parte del público tuvo Seis meses en el edificio rosa con azul, ópera prima de Bruno Santamaría que se estrenó en el Festival de Cannes.

Aplausos cálidos, risas compartidas, silencios atentos y un abrazo genuino acompañaron ayer el estreno que compite en la Semana de la Crítica, una sección paralela dedicada a descubrir nuevas voces cinematográficas.

Un abrazo espontáneo a Jade Reyes, niño que protagoniza la historia. Foto: ALEJANDRA MUSI/EL UNIVERSAL
Un abrazo espontáneo a Jade Reyes, niño que protagoniza la historia. Foto: ALEJANDRA MUSI/EL UNIVERSAL

El filme sigue a Bruno, quien, a punto de cumplir 30 años, recuerda el año en que tenía 11, cuando sus primeros sentimientos hacia su mejor amigo coincidieron con la noticia de la seropositividad de su padre.

Desde el presente, el director reconstruye eso que no pudo comprender entonces, mezclando documental, ficción y estética del cine casero.

Ava Cahen, directora artística de la Semana de la Crítica, describió la película como una obra “bella, colorida y poética”, y confesó que el comité quedó profundamente conmovido desde el primer visionado.

“Nos enamoramos perdidamente de Seis meses en el edificio rosa con azul. Su ópera prima es un diario, un viaje a través del tiempo, una oda a la infancia. Equilibrada entre las lágrimas y la risa, la película nos sorprende en cada plano”, expresó.

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