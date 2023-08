Britney Spears habla de su divorcio: confiesa que no podía soportar "más dolor"

Britney Spears nuevamente pasa por un difícil momento tras anunciar su divorcio de Sam Asghari, de quien se mostraba muy enamorada en redes sociales y que tras 14 meses de matrimonio la relación de pareja llegó a su fin, así se anunció en un comunicado hace unos días; Spears y Asghari se conocieron en la grabación del videoclip de "Slumber Party" en 2016, donde él figuraba como actor, y posteriormente anunciaron su compromiso en 2021 y se casaron en junio de 2022.

Él era el apoyo de la cantante desde 2016, cuando aún estaba bajo la tutela de su padre, ahora, tras la separación, fans y amigos se han mostrado preocupados porque la cantante está sola lidiando, muy probablemente con problemas de salud mental que arrastra desde hace años y que dejó ver en un mensaje que posteó en sus redes sociales.

En un video en el que aparece secándose el sudor y bailando en top, mini short y cabello suelto, Britney comparte cómo se siente en este momento: "Ya no podía soportar el dolor", reveló sin contar el motivo de su divorcio, pues "¡no es asunto de nadie!", consideró.

Britney Spears habla de cómo se siente tras su divorcio

"Como todos saben, Hesam (en referencia a Asghari) y yo ya no estamos juntos... 6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida, pero... no estoy aquí para explicar por qué, ¡porque honestamente no es asunto de nadie! Pero ya no podía soportar el dolor, sinceramente", se lee en el inicio de su mensaje.

El miércoles el portal especializado en farándula TMZ dio la exclusiva del divorcio y al día siguiente medios como la británica BBC accedieron a una petición que Asghari había presentado ante un tribunal de Los Ángeles y en la que citaba "diferencias irreconciliables" como motivo de la separación.

En el mensaje, Britney se sincera y confiesa que se siente triste, y que aunque en su Instagram todo parezca perfecto, no lo es:

"¡De alguna manera telepática he estado recibiendo tantos mensajes que me derriten el corazón de amigos y les agradezco! ¡He estado jugando fuerte durante demasiado tiempo y mi Instagram puede parecer perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos sabemos eso! ¡Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente, pero alguna razón por la que siempre he tenido que ocultar mis debilidades!"

Britney Spears y Sam Asghari se conocieron en 2016 cuando él apareció en un video musical de su sencillo "Slumber Party" y prontamente iniciaron su relación. Foto: Instagram.

Spears menciona a su familia, de la que se encuentra distanciada, y lamenta que no pueda tener su compañía y amor sin condiciones; a pesar de ello asegura que saldrá adelante.

"¡Si no fuera el fuerte soldado de mi padre, me mandarían a lugares para que los médicos me arreglaran! ¡Pero eso es cuando más necesitaba a la familia! Se supone que debes ser amado incondicionalmente... ¡No bajo condiciones! ¡Así que seré lo más fuerte que pueda y haré lo mejor que pueda! ¡Y en realidad me va bastante bien! ¡De todos modos, ten un buen día y no te olvides de sonreír!", escribió.





En 2021, Spears puso fin al mecanismo por el que el padre de la cantante llevó las riendas de sus finanzas y vida personal durante casi 14 años, un proceso en el que Asghari estuvo a su lado y simpatizó con los fans de la cantante. Libre de ese mecanismo, la vocalista de "Baby one more time" ha dado de qué hablar por el contenido en sus redes por el que fans han cuestionado su salud mental recibiendo como respuesta que la artista elimine sus comentarios.

*Con información de EFE.

rad