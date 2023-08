Esposo de Britney Spears sufrió maltrato físico durante los 7 años de relación con la cantante

Luego de que se diera a conocer que Britney Spears y Sam Asghari están en proceso de divorcio, los rumores sobre los supuestos motivos que llevaron a la pareja a separarse son muchos y variados, sin embargo, "TMZ" acaba de dar a conocer una de las versiones más impactantes detrás de la historia de amor de "la Princesa del pop", pues el medio estadounidense publicó el trascendido acerca del presunto maltrato que habría atravesado a lo largo de los siete años de relación que sostuvo con Brit, pues hasta presentaron fotos donde el modelo luce con moretones y mordidas en diferentes partes del cuerpo.

Esta tarde, el sitio web publicó una historia donde exhibe la dura relación que Sam vivió a lado de Britney quien, supuestamente, lo agredió desde los primeros momentos de su relación, sin embargo, la violencia fue aumentado con el paso de los años, a tal grado que -según cuentan- llegó a golpearlo en el ojo mientras el modelo dormía, situación que dejó desencajado a Asghari quien solicitó el divorcio el 16 de julio, luego de haber intentado solucionar los problemas que existían entre él y la cantante de "Baby one more time".

El incidente del golpe en el ojo -explica "TMZ" habría tenido lugar a principios de este año-, de hecho, el medio cuenta con fotografías de Sam, tomadas el 15 de enero, donde se puede ver al modelo a punto de subir a su vehículo y, mientras se cambian de playera, se puede apreciar que su brazoy su ojo tiene un moretón, de la misma manera que cuenta con aparentes mordidas en otras partes del cuerpo.

Pero lo más preocupante, según la fuente que habló con "TMZ", fue que esa no era la primera vez que Britney atacaba al modelo, sin aparente motivo, y que, de hecho, tenía una fijación por los cuchillos pues su casa estaba repleto de ellos, sobre todo en la habitación, debido a que de esa manera se sentía más segura por si alguien trataba de acercarse a ella pues, cabe destacar que su exmarido, Jason Alexander, trató en más de una ocasión de ingresar a su mansión, ubicada en Los Angeles,de la misma manera que siempre estaba agobiaba por la insistencia de los paparazzi que hacían guardias fuera de su hogar.

Sin embargo, la presencia constante de cuchillos en la casa producía los nervios de Sam que, desde que conoció a la cantante, trató de ayudarla a abandonar el estado depresivo en que se encontraba. Estos datos fueron publicados por "Daily Mail" que esta tarde lanzó un texto donde revela que una fuente cercana a Spears y Asghari reveló que el modelo, de 29 años, se casó con la cantante, de 41, con la esperanza de "salvarla" pero que, a la fecha, se dio cuenta de que eso era imposible pues la cantante ya "no tenía ninguna posibilidad de ser salvada".

“Es una persona dañada y, aunque habla mucho de ser una mujer fuerte e independiente, sigue dañada. Es muy triste. Sam es un buen tipo y escuché que lo intentó", destacó.

Esto ocurrió luego de 13 meses de matrimonio, en los que Sam trató de sostener a Britney, pues los propios familiares de la cantante han estimado que la única forma en que la cantante se mantenía "cuerda" era cuando pasaba tiempo con él, por lo que ahora se encuentran muy preocupados de lo que la artista sea capaz de hacer. "Las personas sensatas en su vida estarán tristes de que el matrimonio haya terminado. La sensación (de Sam) era que pensó que podía salvarla, pero tal vez Britney no se salve2, destacó.

Entre las especulaciones se ha dicho que, luego de que Asghari solicitara el divorcio, lo primero que hizo la intérprete de "Toxic" fue instalar un tubo de pole dance en su casa para grabar videos y subirlos a internet, como una forma de escapar de la realidad que está viviendo.

Otro de los pormenores que la fuente habló con "Daily Mail" fue que, durante el año y un mes de su matrimonio, Britney y Sam vivieron, practicamente, confinados en la mansión de la cantante, debido a que ella prefería estar en la privacidad de su casa grabando videos para subir a sus redes sociales. Sin embargo, el buen trato que existía entre ellos fue acabándose con el paso del tiempo hasta llegar a un punto "muy oscuro" que obligó al modelo a tomar la decisión de separarse de la cantante, la cual, conoció cuando audicionó para convertirse en el protagonista del video musical de "Slumber Party", canción que Spears lanzó en 2016.

"La realidad de la vida con Britney era que no era divertida y no sorprende en absoluto que el matrimonio no durara", compartió la fuente.



