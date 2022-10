Britney Spears es furor en redes con poco a la imaginación

Luego de manifestarse en contra de su padre nuevamente a través de las redes sociales hace unos días, Britney volvió a la carga con una foto candente. En varias oportunidades, la cantante estadounidense ha compartido imágenes en donde sale casi desnuda y sus fans han hecho todo tipo de comentarios.

Hace unos días, Britney estuvo en el centro de las miradas por los mensajes que publicó a través de su cuenta de Twitter, denunciando más hechos que vivió bajo la tutela de su padre. “Estaban siendo malos [...] realmente sentí que mi padre estaba tratando de matarme y espero que se queme en el maldito infierno”, fue una de las declaraciones más contundentes de la hija de James Parnell Spears.

Pero recientemente, el contenido que más llamó la atención de sus fans es una imagen que colgó la artista en Twitter donde se la puede ver recostada en la cama de lado, desnuda y cubriendo su parte de arriba con una mano. Este tipo de publicaciones de parte de la intérprete de “Toxic”, que no dejan nada a la imaginacipon, ha causado todo tipo de reacciones de sus fans.

El epígrafe de la fotografía reza: “I have a premiere for a movie this week: THE LEGISLATIVE ACT OF MY PUSSY”. En su traducción al español sería: “Tengo estreno de una película esta semana: El acto legislativo de mi coño”. El tuit de Spears no pasó para nada desapercibido en las redes, sobre todo para sus fans.



Algunos fans le han hecho súplicas a su ídola a través de Twitter e Instagram, para que no siga con este tipo de publicaciones, ya que sus hijos le han pedido que no se muestre de esa manera, casi desnuda. Hay quienes opinan en las redes que la cuenta de la cantante fue totalmente hackeada y, por otro lado, están quienes opinan que la artista debería sumarse a OnlyFans y obtener ganancias de este tipo de contenidos para adultos.