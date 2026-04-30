Britney Spears comparecerá ante el juez por conducir bajo los efectos del alcohol, esto luego de que las autoridades decidieran presentar cargos en su contra.

De acuerdo con información de TMZ, esta tarde, la fiscalía del condado de Ventura, en California, acusó formalmente a la estrella del pop por un delito menor, tras su arresto ocurrido el pasado 4 de marzo.

La llamada "Princesa del pop" fue detenida después de que la policía local recibiera reportes sobre un vehículo que zigzagueaba entre carriles. Posteriormente, se dio a conocer que Spears era quien conducía y que presentaba una actitud errática.

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Tras el arresto, la intérprete de “Toxic” fue llevada a un hospital donde la sometieron a pruebas de sangre y, minutos más tarde, puesta a disposición de la policía para ser procesada.

Pese a que la cantante sí irá a la corte, podría evitar la cárcel, siempre y cuando se declare culpable de “conducción temeraria bajo los efectos del alcohol”.

De acuerdo con las leyes estadounidenses, este tipo de acuerdos suele aplicarse en casos en los que el acusado no tenga antecedentes penales y no haya estado involucrada en accidentes o lesiones a terceros.

Con esto, Britney enfrentaría una pena de 12 meses de libertad condicional, una multa y el cumplimiento de un curso sobre conducción bajo los efectos del alcohol.

Hasta el momento, se sabe que Britney ingresó, de manera voluntaria, a un centro se rehabilitación para tratar sus problemas con el alcohol y otras sustancias controladas.

Será el próximo 4 de mayo cuando su caso se torne al juez, aunque, al tratarse de un delito menor, no está obligada a presentarse y puede ser representada por su abogado.

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