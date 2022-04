Brandon Flowers, de The Killers, enloquece a fans al cantar tema de Luis Miguel

Luis Miguel es una artista que traspasado fronteras y Brandon Flowers, líder y vocalista de la banda estadounidense de rock The Killers, lo demostró la noche de ayer en su presentación en Monterrey, cuando interpretó una pequeña parte del tema "Entrégate".

Flowers estaba en medio de una canción y levantando la mano derecha señaló que iba a hacer una pausa, entonces cantó la frase "entrégate, aún no te siento", la cual de inmediato el público identificó y terminó cantando una pequeña estrofa, mientras el cantante sonreía en el escenario.

Brandon Flowers cantando un pedacito de “Entrégate” de Luis Miguel The Killers - Arena Monterrey, Méxicopic.twitter.com/Wh8nxSuheZ — The Killers Fans (@t_hekillersfan) April 28, 2022

Entrégate es un tema compuesto por Juan Carlos Calderón y que fue incluido en el séptimo álbum de Luis Miguel, 20 años (1990), se convirtió en número uno en la lista de lista Billboard Top Latin Songs el mismo año y Before the dawn fue su versión en inglés lanzada para los mercados de Estados Unidos y Reino Unido, pero no tuvo muy buena aceptación.



La agrupación originaria de Las Vegas, Nevada, se encuentran en plena gira con el Imploding The Mirage Tour, en el que han incluyeron dos conciertos en nuestro país, el 26 y 27 de abril en Monterrey y el 29 de abril en el Foro Sol de la Ciudad de México.

No es la primera vez que un artista extrajero sorprende a los mexicanos interpretando temas en español, hace cuatro semanas el grupo Coldplay durante uno de sus conciertos en la CDMX, realizó su propia versión de Amor Eterno, uno de los más grandes éxitos de Juan Gabriel.

El 19 de febrero durante un concierto en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, el rapero Snoop Dogg realizó un homenaje a Vicente Fernández, cuando dijo al micrófono que iba a realizar un homenaje a un héroe, de inmediato sonó el tema "El rey" y mientras invitaba al público a cantarla, repartía un ramo de rosas entre los asistentes, momento que fue compartido por Alejandro Fernández en su Instagram.



