El primer eclipse de Bonnie Tyler no fue el de su despedida, el miércoles, a los 75 años, en Portugal.

Mucho antes de que “Total eclipse of the heart” la volviera un ícono de los 80, una operación en la garganta amenazó con quitarle aquello que la había llevado de los clubes de Gales a la radio internacional: su manera de cantar.

Nacida como Gaynor Hopkins en Skewen, cerca de Swansea, Tyler fue una de seis hijos, sobrevivió a la tuberculosis en la infancia y creció escuchando pop en la radio.

Trabajó en un almacén de abarrotes y dulces, y por las noches cantaba con grupos locales como Bobby Wayne & The Dixies e Imagination. En 1976, ya bajo el nombre de Bonnie Tyler y con RCA, lanzó “Lost in France”, su primer éxito importante.

Un año después llegó el golpe que pudo terminar con su carrera: una cirugía por nódulos en las cuerdas vocales. Los médicos le pidieron reposo absoluto, pero Tyler no logró cumplirlo por completo.

Cuando volvió al estudio, notó que algo había cambiado. Su voz ya no tenía la misma claridad. Sonaba más grave, más áspera, más rota. La propia cantante contó que, al escucharla de nuevo, los músicos reaccionaron con sorpresa, pero le empezó a revelar otra posibilidad.

[Publicidad]

“Resultó que perder la voz no fue tan traicionero para mí”, dijo años después, al recordar que con esa nueva forma de cantar consiguió su primer éxito en Estados Unidos.

La canción fue “It’s a heartache”, publicada en 1977. Otras intérpretes habían grabado el tema antes sin lograr mayor impacto en el mercado estadounidense. En la garganta de Tyler, en cambio, la balada encontró una herida inconfundible y abrió una memoria para toda una generación.

El tema llegó al número 3 del Billboard Hot 100 y al 4 en Reino Unido, y le abrió una carrera internacional.

[Publicidad]

De ese quiebre salió también su identidad. Tyler dejó de sonar como una promesa más del pop británico y empezó a sonar como alguien imposible de confundir.

La cantante galesa convirtió una operación en las cuerdas vocales en su sello artístico. Foto: PIERRE GUILLAUD / AFP

Mujer al frente

Aquella voz también iluminó el panorama del rock en un momento en que el género dejaba poco espacio para las mujeres como protagonistas. A diferencia de otras figuras de su generación, Tyler no llegó desde la coreografía ni desde el escándalo, sino desde una presencia vocal difícil de confundir.

“Bonnie Tyler empezó su carrera a finales de los 70, cuando el papel de las mujeres en el rock era prácticamente nulo. No había mujeres protagonistas. Vamos a tener a una Janis Joplin o a una Grace Slick, que eran como front women, pero no eran cantantes así, tan importantes”, dice Julia Emilia Palacios Franco, doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana.

[Publicidad]

Su consagración llegó en una década marcada por MTV, el peso de la imagen y el ascenso de figuras como Madonna. Pero la galesa venía de otra escuela que no necesitaba coreografías ni cambios de personaje. Su melena rubia, sus baladas poderosas y ese timbre ronco bastaron.

“Madonna se consagró como la reina del pop, pero Bonnie Tyler ya venía desde antes. No bailando ni brincando, nada de eso, pero sí con una presencia muy especial. Algo distintivo era su voz como media ronca; de repente hasta decían que parecía la voz de Rod Stewart”, explica la especialista en historia del rock.

Ese lugar se afirmó en 1983 con “Total Eclipse of the Heart”, escrita y producida por Jim Steinman. La canción llevó la balada a otro nivel con su piano dramático, coros, tensión teatral y una interpretación que crecía hasta el desborde. Fue número uno en Reino Unido y Estados Unidos, donde pasó cuatro semanas en la cima del Billboard Hot 100; también encabezó listas en países como Canadá y Australia.

[Publicidad]

El golpe no se quedó en un sencillo. Faster than the speed of night, el álbum que contenía “Total eclipse of the heart”, debutó en el número uno en Reino Unido y convirtió a Tyler en la primera artista británica femenina en entrar directamente a la cima de esa lista. En Estados Unidos, el disco llegó al número 4 del Billboard 200 y fue nominado al Grammy, mientras la canción compitió por mejor interpretación vocal pop femenina.

Sin estridencias

Tyler encontró su lugar sin construir una figura de exceso. No fue una artista marcada por escándalos.

“Fue alguien muy querida. Se casó desde los 70 con alguien que fue su marido toda la vida. No tuvo hijos, pero tuvo un matrimonio muy estable. Nunca se le vio en escándalos, divorcios, problemas, fiestas. No era una mujer que estuviera pasando de una persona a otra, con muchos novios o amantes”, anota Palacios.

[Publicidad]

Ese perfil también ayudó a que conservara un lugar respetado entre el público. A lo largo de su carrera tuvo nominaciones al Grammy, participó en Eurovisión y recibió la Orden del Imperio Británico por su música.

En México, sus canciones circularon durante años en la radio, donde “Total eclipse of the heart”, “It’s a heartache” y “Holding out for a hero” encontraron público antes de que el consumo musical dependiera de plataformas o conciertos en vivo.

“El estilo y el tono de voz es lo que la hizo sobresalir y la hizo quedarse, porque era una intérprete nata, de cepa. Ese estilo que le imprimió a sus canciones es lo que la hizo permanecer”, afirma el locutor Jessie Cervantes.

[Publicidad]

“Salió a la luz en la época de oro de la radio. En una época donde se hacían éxitos, clásicos, música de catálogo que traspasaba generaciones y décadas enteras. Hoy ya es muy complicado que pase porque hay una sobreexposición de la música”, apunta.

Tyler murió en Portugal después de una cirugía intestinal de emergencia que la mantuvo hospitalizada desde mayo. Tras la noticia, músicos y figuras cercanas la recordaron. Rod Stewart, tantas veces comparado con ella, dijo que no dejará de interpretar “It’s a heartache” en sus conciertos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.