Blink-182 cancela su segundo concierto en CDMX por problemas de salud

Después de su primera noche en en Palacio de los deportes de la CDMX, lugar al que regresaron tras 20 años de ausencia, Blink- 182 anunció la cancelación del segundo de cuatro conciertos que tenían programados en la capital mexicana y que se realizaría este 3 de abril, por motivos de salud.

En un comunicado que se difundió en redes sociales, Ocesa dio a conocer que la banda conformada por Tom DeLonge, Mark Hoppus y Travis Barker no se presentará tal como estaba pactado, por enfermedad, aunque no se dieron más detalles al respecto.

"Querido fan. El evento de blink-182 de esta noche en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México ha sido cancelado debido a enfermedad. Agradecemos tu apoyo y comprensión", se puede leer en el escrito.





La empresa también explicó que el reembolso de los boletos adquiridos en línea se hará de manera automática, mientras que aquellos que compraron sus accesos en taquilla o centros Ticketmaster, podrán solicitarlo a partir del próximo 8 de abril.

Asimismo, se aseguró que la cancelación solo aplica para el show de esta noche, y que que los conciertos programados para el viernes 5 y sábado 6 de abril continúan en pie.





Cabe resaltar que, a pesar de que hasta el momento no se ha revelado si todos los integrantes de la banda cayeron enfermos ni el padecimiento que los orilló a ausentarse del escenario, los rumores al respecto comenzaron a circular a primera hora de este miércoles, cuando los asistentes a su primera presentación aseguraron que Mark se notaba cansado y con mal semblante.

Anoche, la legendaria banda de punk-rock se presentó ante más de 20 mil fanáticos que esperaron dos décadas para volver a verlos y corear con ellos temas como "I miss You", "All the small things", "The Rockshow" y "Always", mismos que marcaron a toda una generación.









