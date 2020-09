A tres semanas de que los mellizos del vocalista de Genitallica, Beno Martinez nacieran prematuramente, el músico de la agrupación detalló que sus pequeños hijos continúan dando la batalla para vencer las complicaciones médicas que tienen, mientras él y su esposa libran una contienda por reunir el suficiente dinero para poder pagar los millonarios tratamientos que los recién nacidos han requerido y que asciende a más de cinco millones de pesos.

Beno, desde hace algunos días ha estado activo en redes sociales pidiendo la ayuda de los amigos, fans, familiares y todo aquel que quiera a liquidar los gastos médicos, producto de que su seguro médico no cubre las operaciones a las que sus pequeños Lunna y Ari se han sometido.

“En una mala información entre el hospital, el seguro y nosotros, primero nos dijeron que no, que el seguro no cubría eso y eso ha hecho que las cuentas en el hospital sean millonarias. Siempre hay letras pequeñas en los seguros y a la hora de la hora dicen que no cubre los cuidados de los bebes por que es una cuestión de antigüedad por que el seguro solo cubre la maternidad mas no los cuidados después del embarazo”, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Buenos días, espero puedan tomarse un minutos para leer este post, mi familia y yo estamos pasando por un momento difícil y buscamos su apoyo compartiendo esta información. GRACIAS #lunnayari fb @lunnayari pic.twitter.com/au2PGW8tGW — Beno Martinez (@benogenitallica) August 10, 2020

Beno detalló que entre las múltiples cirugías a las que sus bebés se han sometido están una cirugía cerebral a Lunna para implantar una válvula que le permitiera drenar el líquido de su cerebro tras presentar una hidrocefalia, aunadas a las pulsaciones cerebrales a las que fue sometida.

“Estamos esperando que el cerebro de Lunna agarre la onda y ya no se inflame y drene solito, le hicieron la cirugía teniendo un kilo 200 gramos y es algo que no se recomienda. A Lunna unas válvulas del corazón no se le cerraban y después del tratamiento se le arreglan y evitamos que le hagan una cirugía de corazón abierto lo cual hubiera disparado aún más la cuenta del hospital”, dijo.

Aunque los pequeños hasta ahora ya no han presentado complicaciones, Beno confesó que la otra batalla, la monetaria, aún continúa pues aunque reconoce que la ayuda que ha recibido es grande y ha podido liquidar la mayor parte de las cuentas, aun continua debiendo al hospital una cuenta de aproximadamente un millón y medio de pesos.

“Amigos y familiares, así como fans de la banda y el medio artístico, actrices, actores e influencers, la ayuda ha sido constante y hemos podido bajarle a la cuenta , aunque aún hay un adeudo importante con los especialistas. El día que mi mujer se alivió y salió del hospital se tuvo que pagar la cuenta y supongo que los bebés serán igual, para poder sacarlos del hospital tengo que cubrir la cuenta que tranquilamente como está la situación y si no hay complicaciones, fácilmente necesito un millón y medio de pesos“, añadió.



Hola mi nombre es Benito Martínez De la Garza , también conocido como BENO , vocalista de la banda mexicana de rock... Publicada por Lunna y Ari en Domingo, 9 de agosto de 2020

