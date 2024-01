Cuatro muxes llegan al limbo después de morir. Pero no se trata del concepto de limbo que, por lo común, se tiene: es un lugar destinado exclusivamente a las muxes, un espacio transitorio antes de dirigirse al cielo o al infierno. Para trascender deben recapitular su vida y contar cómo murieron, misión que ninguna ha completado. En ese tiempo suspendido, que intentan trascender, las cuatro reciben a un alma nueva, pero "resulta que no es una muxe sino un mayate, no saben si es un regalo para ellas o una equivocación y empiezan a indagar el por qué está allí", precisa César Enríquez, director de "Benda´Muxe´", obra de teatro cabaret que pasa del humor a la tragedia con rapidez.

"Es una especie de carrusel y una de mis piezas más complejas. Todos mis trabajos van de la farsa enloquecida a los momentos dolorosos, pero Benda´Muxe´ alcanza los picos más altos en ambos sentidos; de repente el público está en la risa hilarante y, a los dos segundos, se encuentra hasta abajo de algo que parece que no lo va a sacar de la sorpresa dolorosa que se acaba de llevar. Luego vendrá otra risa terrible, y así pasa, por lo menos, ocho veces más", continúa Enríquez y detalla que la puesta en escena es también una denuncia de los crímenes de odio y que uno de los mayores objetivos es desmitificar ciertas creencias sobre la comunidad muxe: "Se dice tanto, pero nadie se atreve a ir a trabajar con ellas y escucharlas. Todos oímos que son amadas en sus hogares, que son una bendición para la familia, que son aceptadas dentro de la comunidad zapoteca, que ahora ya están en los documentales de Netflix y en revistas como Vogue, cuando esto es sólo una muestra mínima y su situación es opuesta".

El teatro cabaret sirve como herramienta para que ellas cuenten, de primera mano, quiénes son; "que se desmitifique lo creado para volver a crearse a través del mito real de ellas y de su comunidad".

Foto: Benda´Muxe´.

Sobre el nombre de la obra, explica que puede traducirse como "hermana muxe", "pero no es una hermana de sangre como tal. En el zapoteco no existe la palabra amigo, cuando alguien se convierte en tu hermana o hermano del corazón, a esa persona, elegida para la amistad, se le llama benda´".

Es importante señalar que la obra surgió de un laboratorio escénico que se llevó a cabo en Santo Domingo Tomaltepec. Enríquez, entonces becario del actual Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC), enfocó su trabajo a los grupos vulnerables de la comunidad LGBT, cuyos Derechos Humanos han sido violentados y han padecido rechazo y discriminación. Sus obras estuvieron dirigidas a personas que no se dedicaban al teatro, que no habían experimentado un proceso creativo de este tipo y que, incluso, nunca habían asistido a la representación de una pieza teatral. "El pináculo fue el tercer espectáculo, Benda´Muxe´, pieza en la que sólo actúan muxes del Istmo de Tehuantepec, donde lancé la convocatoria para crear la obra de teatro".

Desde dicha metodología de trabajo, el cabaret se volvió una vía de liberación y sanación en la que las historias personales se encadenaron con las vivencias de la comunidad, "las historias de algunas muxes que mueven el alma y el corazón de la gente. Era lo que yo quería, que formaran parte viva del texto y de la creación en general con mi estilo de cabaret ríspido que nace desde el dolor, aunque también se toca la docuficción y la autoficción, el realismo y muchos universos entremezclados".

La dirección escénica, recalca, también está a cargo de Luis Montalvo, quien "ha hecho un trabajo maravilloso con ellas"; en el elenco están Eli Mijangos, Violette Nuñez, Naomí Riva, Julia de la Rosa e Isabel Urbieta.

"Benda´Muxe´" tendrá dos funciones en el Teatro La Capilla el 14 de enero, a las 17:00 y 19:00 horas, y estará el 4, 5 y 6 de abril en el Teatro de las Artes del Cenart.

