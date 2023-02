Ben Affleck acompañó a JLo a los Grammy, su expresión desata memes

¿Qué le sucede a Ben Affleck? Eso es lo que muchas y muchos se preguntan, luego de su presencia en la gala de los Grammy 2023, a la que acudió para acompañar a su esposa Jennifer Lopez, sin embargo, parece que el actor no la estaba pasando muy bien, o eso es lo que sugieren las imágenes que se han filtrado en las redes sociales, donde se ve a JLo bailar con ánimos, mientras su pareja tiene una expresión de sufrimiento que, inevitablemente, ha desatado una ola de memes.

La noche de ayer se llevó a cabo la 65° edición de los premios Grammy, en el que se dieron cita una pléyade de estrellas, nominadas en 90 categorías para galardonar lo mejor de la música, algunas de las figuras que se llevaron la noche fueron Beyoncé, quien se convirtió en la artista más reconocida en esta premiación históricamente, Harry Styles y Kim Petras, pero, por supuesto, la presencia de Jennifer Lopez no pasó desapercibida.

JLo deslumbró por su paso por la alfombra roja, debido al vestido azul marino Gucci que vistió, cubierto de pedrería, en combinación de joyería Bulgari, y aunque no fue nominada en el evento de este año, la cantante subió al escenario del Staples Center, en Los Ángeles, para presentar la categoría de uno de los premios más esperados de la noche; el Grammy al Mejor álbum vocal pop, en el que resultó ganador Harry Styles.



Foto: AFP

¿JLo y Affleck tienen problemas?

Y aunque la presencia de Lopez cautivó por el gran humor y personalidad que la caracteriza, ese no fue el único motivo por el que las cámaras de los Grammy la captaron a cada oportunidad que tenía, pues fue Ben Affleck que, esta noche, le robó los reflectores a su esposa, luego de que las y los presentes a la premiación se percataran de que el actor no estaba pasando el mejor momento, debido a la expresión de desidia que tuvo a lo largo de toda la gala.

Y, por supuesto, sus gestos no pasaron desapercibidos, por lo que hay un video que ya se viralizó en redes donde se puede ver a la pareja escuchando a Chris Stapleton y Stevie Wonder, quienes se presentaron para musicalizar el evento, pues mientras JLo disfrutaba de la música bailando como sólo ella sabe hacerlo, el rostro de Ben connotaba mucho sufrimiento, pues no sólo apenas movía su cuerpo, sino que parecía que contaba cada minuto para que el evento llegara a su fin.



Yo en la vida soy Ben Affleck cuando me convencen para salir de mi casa e ir a una fiesta pic.twitter.com/BxFdfouPsM — Cosas del Pablo (@donpablozo) February 6, 2023

De hecho, hay otro video de los Grammys donde Lopez le da una palmada en el pecho a Affleck, a quien pareciera solicitarle molesta que se comporte.



sí sí ben affleck y jlo son la razón por las que no creo en los matrimonios ‘felices’ de celebridades pic.twitter.com/1fjJop72vp — ana (@jentheefilms) February 6, 2023

Esta reacción ha traído a colación las imágenes que circularon la semana pasada, en las que se puede ver a la pareja de recién casados, protagonizando un ríspido momento durante el afterparty de la premier de “Una boda explosiva”, la nueva película de JLo, pues por lo que sugiere un video la actriz se molestó con el actor al creer que la copa que bebía tenía alcohol, pues cabe recordar que a lo largo de los años, Affleck ha vivido una lucha contra el alcoholismo.

Los memes

Fue así como la reacción de usuarias y usuarios no se hizo esperar y ya se comparten cientos de memes que refieren que todas las personas se han sentido identificadas con Ben Affleck, al asistir a un evento que realmente no querían presenciar. Aquí algunos de los memes más destacables: