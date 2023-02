Bellakath triunfa en el EDC, pero no en redes sociales

Como parte de las actividades del EDC, esta tarde, el ritmo urbano de Bellakath se apoderó del Mixx Stage, uno de los nueve escenarios del festival de música electrónica más importante de México.



La cantante subió como parte del set de DJ Foxy, quien estaba anunciada para arrancar en punto de las 16:30 horas. Desde mucho antes la gente comenzó a reunirse a los alrededores del escenario, pues la reguetonera ya había adelantado su aparición con bombo y platillo.

Ante miles de personas y pocos minutos antes de que terminara el bloque musical de Foxy, quien cabe destacar es hermana de Bellakath, empezaron a sonar los primeros acordes de “Gatita”, tema que se ha convertido en todo un éxito gracias a la paltaforma de videos de TikTok.

Katherine, nombre real de la famosa, apareció por uno de los costados del lugar luciendo un atuendo en color negro que resaltaba sus curvas y de inmediato, todos los asistentes alzaron sus celulares mientras coreaban la pegajosa canción.

“Una gatita que le gusta el mambo”, se escuchaba en esta fiesta que se vio abarrotada de jóvenes de distintas edades, incluso hubo niños que estaban cargados en los hombros de su padre y que no querían perderse a la cantante del momento.

Pero el momento duró muy poco, una vez que "Gatita" llegó a su fin, Bellakath se despidió y abandonó el escenario, algo que no fue del agrado de muchos, quienes esperaban un poquito más de la artista.

Aunque, la joven logró conquistar el EDC las críticas hacía su presentación no se hiciern esperar en las redes sociales, y es que varios de los usuarios no sólo reprobaron que se hubiera presentado a un festival que nada tiene que ver con su música, también cuestionaron al movimiento electrónico y hasta al propio evento: "Pregunta seria ¿qué le está pasando a movimiento electrónico? ahora ya llega al escenario cualquiera", "Que bajó cayó el EDC", "¿Era EDC o Flow Fest?", "Cuando inició a cantar todos huyeron al Neon Garden", "Casi no se vio el playback", "Nefasto", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.



Cumplió! La Bellakath subió a cantar en el set de DJ Foxy original sound - Trino DJ @trinodj Cumplió! La Bellakath subió a cantar en el set de DJ Foxy #edcmexico

