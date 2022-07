Belinda responde cuántos días ha pasado sin bañarse

Belinda es una artista reconocida no sólo por su talento sino también por la sinceridad con la que se maneja ante los medios de comunicación, pese a que, en otras ocasiones, sus opiniones con respecto a diversos temas suelen causar risa o empatía, esta vez fue lo contrario pues reveló datos sobre higiene personal que provocó reacciones entre los internautas.

La también actriz se encuentra actualmente realizando promocionales en España para la serie “Bienvenidos al Edén” de Netflix.

Belinda ofreció una entrevista al medio español Freeda, ahí fue cuestionada sobre sus hábitos de higiene, se le preguntó cuánto es el tiempo máximo que ha pasado sin bañarse, a lo que la cantante respondió que hasta tres días.

“Tres, máximo pero no me gusta estar sin ducharme”, dijo.

Captura.

La frase no dejó muy convencidos a los usuarios quienes respondieron al instante.

La usuaria Abbry Adrianna escribió, “¿3 días sin bañaaar?, Belinda no manches”, mientras que Mariela C dijo, “Menos mal que a la Beli no le gusta estar sin bañarse mucho tiempo”.

Asimismo Helen Carolina G.S no podía creer el comentario de la actriz, “!3 días sin ducharse!, ¿Por qué?.

El medio también le preguntó cuál fue la mejor sorpresa que le dieron este año a lo que respondió que formar parte de la serie.

Belinda se arrepiente de haber hecho pública su relación con Christian Nodal

Belinda además volvió a estar en medio de la polémica ya que se decidió a contestar unas preguntas con la revista Vogue acerca de su exrelación con el intérprete de regional mexicano Christian Nodal.

La cantante dijo que se arrepintió de haber mostrado su relación públicamente, “"Pues claro, cien por ciento. Y no lo volvería a hacer nunca. Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema como lo expuse. Pero bueno, así es la vida", además añadió que escogió mal a su pareja.