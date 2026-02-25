El director de la BBC ordenó este miércoles una investigación interna "urgente" del "grave error" que permitió que se emitiera un insulto racista durante la ceremonia de los premios BAFTA.

John Davidson, un hombre con síndrome de Tourette que inspiró una de las películas ganadoras, declaró que está "muy avergonzado" por haber gritado esa palabra durante la ceremonia, y afirmó que se debía a un "tic involuntario".

Gritó el insulto mientras los actores de la película "Sinners" Delroy Lindo y Michael B. Jordan, ambos negros, otorgaban un premio a los mejores efectos visuales.

La investigación indagará por qué se emitió el insulto a pesar de que la gala se emitió en diferido, dos horas más tarde, y por qué el video estuvo disponible en el servicio de 'streaming' de la BBC hasta la mañana siguiente.

"La BBC ha estado examinando lo que ocurrió en los BAFTA el domingo por la noche", señaló la cadena en un comunicado. "Fue un error grave, y el director general (Tim Davie) ha ordenado a la Unidad Ejecutiva de Reclamaciones que realice una investigación urgente y proporcione una respuesta completa a los denunciantes", indicó el canal.

Según la agencia de prensa británica PA, el estudio cinematográfico Warner Bros manifestó inmediatamente su preocupación por el insulto racista y solicitó que se eliminara de la emisión.

Sin embargo, todavía se podía oír cuando se difundió dos horas más tarde.

Davidson, activista sobre el síndrome de Tourette, dijo que creía que la BBC debería haber "trabajado más" para asegurarse de que sus palabras ofensivas no se difundieran.

"He hecho cuatro documentales con la BBC y siento que deberían haber sabido qué esperar del Tourette y haberse esforzado más por impedir que cualquier cosa que yo dijera (...) se incluyera en la emisión", declaró a la revista estadounidense Variety.

