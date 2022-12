Bardo, de González Iñárritu, inicia su crónica rumbo al Oscar

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, la más reciente película del mexicano Alejandro González Iñárritu, ha pasado el primer recorte para el Oscar y forma parte de la shortlist (lista corta) de la que, el mes próximo, saldrán los finalistas por la codiciada estatuilla de la Academia.

Ayer se dieron a conocer las listas de 10 categorías, entre ellas la de Mejor película en lengua extranjera, donde el realizador debutó hace dos décadas con Amores perros.

La cinta protagonizada por Daniel Giménez Cacho como un documentalista que decide regresar a México para encontrarse en una reflexión sobre el país, su familia y relaciones, es una de las 15 integrantes de la shortlist.

En la misma están, entre otras, Argentina, 1985, con Ricardo Darín y del director Santiago Mitre; la francesa Saint Omer, de Alice Diop; la surcoreana Decision to leave, de Park Chan-wook; Corsage, de Austria; All quiet on the western front, de Alemania; Close, de Bélgica; Joyland, de Paquistán, y Return to Seoul, de Cambodia.

La película de González Iñárritu logró pasar a esta etapa de los premios, después de una complicada trayectoria por festivales de cine en las que no obtuvo galardones importantes y tras haber quedado fuera de las nominaciones de los Globos de Oro 2023.

Con esta película Iñárritu regresaría al Oscar después de su triunfo en 2016 con The revenant. Por su parte, con el filme Argentina, 1985, Mitre recién obtuvo una nominación al Globo de Oro como Mejor película de habla no inglesa.

Pinocho, de Guillermo del Toro, accedió por su lado a las listas cortas en las categorías de Música Original y Canción; mientras que Black Panther: Wakanda forever, coprotagonizada por el mexicano Tenoch Huerta, alcanzó la recta final de las categorías Efectos visuales y Sonido.Las categorías finales se darán a conocer el próximo 24 de enero de 2023, mientras que la ceremonia del premio Oscar se realizará el 12 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles. Con información de