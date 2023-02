Barcelata batea a Televisa por Venga la alegría

Mauricio Barcelata tenía prácticamente cerrado un contrato para trabajar en un nuevo proyecto en Televisa, pero justo antes de firmar le entró una llamada de la productora Maru Silva para invitarlo a participar en el matutino Venga la alegría, por lo que de inmediato bateó a la televisora de San Ángel, dio las gracias y se fue con la empresa del Ajusco

En entrevista, expresó que tomó esta decisión que le iba a marcar el rumbo de su carrera para este 2023, sin ningún tipo de problema con Televisa, donde hizo el show de concursos Inseparables, y varias telenovelas.

“A la hora que me llega la propuesta de Televisión Azteca, yo lo agradecí inmediatamente. Fue algo que no tuve ni siquiera que pensar, mandé correos y mensajes a todas las personas dentro de Televisa y todos me contestaron mandándome suerte, buenos deseos, que fuera lo mejor”.

El exanfitrión de Sale el sol y Muévete expresó que no sabe si tendrá las puertas abiertas con Televisa, pero afirmó que existe cordialidad y rechaza que haya hablado mal alguna vez de esa empresa.

“Se hablaban mil cosas: que yo había hablado pestes de Televisión Azteca en su momento, así como de mucha gente de aquí pero sólo eran chismes de quién sabe quién”.

Barcelata prefiere dedicarse a lo bueno y dejar pasar los malos comentarios; de los haters, dijo, es un tema que abunda en redes sociales y siempre van a estar, no se pueden evitar.

9 años

hace que el presentador dejó el matutino que condujo en sus inicios, en 2012.

“Gracias a los haters mis redes siempre están alimentadas, siempre hay algo de qué hablar, tal como lo decía Poncho de Nigris. Al principio cuando no le agarras la onda a lo que pasa dentro de las redes, te puede afectar, pero ya cuando estás un poco curtido, lo dejas pasar. Decía Héctor Bonilla: cuando uno es un tapete muy miado, ya lo demás no importa”

Con Maru Silva vuelve a trabajar, luego de que en sus inicios de carrera, en Vida TV, hizo mancuerna con ella y ahora tuvo la oportunidad de coincidir en Venga la alegría. Aseguró que está dispuesto a aguantar si es que alguno de sus compañeros de matutino le hiciera alguna broma pesada.

EL DATO

En los inicios del programa de Azteca, Barcelata trabajó al lado de Raquel Bigorra