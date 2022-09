Bárbara Palvin: La historia de la modelo "plus size" de tan sólo 55 kilos

Directo desde Hungría, Barbara Palvin llegó al mundo del modelaje con grandes sueños y aspiraciones que poco a poco fue convirtiendo en realidad, y aunque por mucho tiempo ha sido considerada como la modelo que rompió con los estereotipos, lo cierto es que tiene las mismas medidas que cualquiera de sus compañeras de pasarela, entonces ¿por qué fue catalogada dentro de la categoría plus size?

Era el 2006 cuando Barbara, con 13 años, y su madre paseaban por las calles de Budapest, a donde viajaban recurrentemente para visitar a su abuela, cuando un “cazador de talentos” se acercó a ellas para expresarles que Palvin podría convertirse en una potencial modelo.



En cuestiones de meses, Barbara llegó a la portada de la revista “Spur Magazine”. No pasó mucho tiempo para que la modelo se mudase a Asia para hacerse de un lugar dentro del mundo de las sesiones fotográficas y las pasarelas, posición que alcanzó muy rápido, al ser contratada por editoriales internacionales como Vogue, Marie Claire, Elle, Hallure y Harper´s Bazzar.

Tras una década dentro del mundo del modelaje, Barbara se convirtió en la imagen de firmas como Sports Illustrated, Armani, Express, Chaos, Prada, Louis Vuitton, Miu Miu, Nina Ricci y Jeremy Scott.

Fue en el 2019, a sus 28 años, cuando desbloqueó otro peldaño dentro de su carrera, cuando fue llamada a convertirse en un ángel de Victoria´s Secret, sin embargo, la empresa decidió que Palvin formaría parte de la firma, catalogada como una modelo plus size, lo que quiere decir que modela tallas extras. Esta determinación sorprendió, ya que, en esa época, Barbara pesaba 55 kilos y medía 1, 75 centímetros.



La marca fue muy criticada, no sólo por estereotipar los estándares de belleza, a través de la esbeltez de las mujeres, sino porque Barbara contaba con el peso y la altura requerida por Victoria´s Secret, que pone sus ojos en modelos que oscilen entre los 1,70 a 1, 85 centímetros.

La diferencia entre Barbara y los otros ángeles de Victoria´s Secret fueron las medidas de sus caderas, un poco más pequeñas que el del resto de las modelos. De acuerdo con la firma, las modelos con las que trabajan deben contar con medidas de 86-61-86; Palvin tenía una medida un poco más reducida: 87-58-89, motivo por el que fue catalogada como plus size.

Luego del escándalo que esto generó públicamente, Palvin se mostró segura de sí misma y aunque parecía dichosa de formar parte de la firma de lencería, también aseguró que sabía que no era una persona con sobrepeso: “He recibido algunos comentarios bastante dañinos que hablan de que estoy gorda. Bueno, la verdad es que no estoy tan flacucha como cuando tenía 18, pero no me considero gorda”, compartió.

