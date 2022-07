Bad Bunny protesta contra el gobernador de Puerto Rico, durante un concierto

Bad Bunny alzó la voz durante un concierto en Puerto Rico para manifestarse contra la empresa energética LUMA y Pedro Pierluisi, el actual gobernador de la isla, pues la región ha sufrido algunos apagones, en recientes semanas.

El cantante se presentó en el Coliseo, un lugar dedicado al entretenimiento, donde luego de interpretar algunas de las canciones de su reciente álbum, “Un verano sin ti”, mandó “al carajo” a la empresa y al servidor público.

Tenemos un gobierno encima jodiéndonos todos los días. El peor sistema eléctrico, el único lugar donde cuando me voy a presentar tengo que poner como 15 plantas eléctricas industriales, es aquí…LUMA, pa’ carajo”, expresó.

¿Qué está pasando con los apagones en Puerto Rico?

Recientemente, los ciudadanos se han protestado por los constantes cortes de luz, pidiendo incluso que se cancelen los contratos con la empresa LUMA, una compañía privada que se encarga, desde hace un año, de distribuir la luz en el país.

El intérprete de “Titi me preguntó” añadió: “El gobernador Pedro Pierluisi y todos los que son dueños de Puerto Rico pa’l carajo”.

Los asistentes del evento explotaron con gritos y aplausos tras las palabras del también actor.

“El país es de nosotros y nosotros somos los que tenemos el control, nosotros somos los que tenemos que tomar el control”, reiteró y agradeció al público boricua.



Seguidores celebran la acción de Bad Bunny

Algunos seguidores del artista, aplaudieron en redes sociales su acción en el concierto.

La usuaria @heddita escribió a través de Twitter, “El tiene total razón”, uno va de viaje a otros países, que aquí se hartan diciendo son tercer mundo, y no se va la luz y tienen luz renovable, y tienen turismo apoyado por gobierno y el fucking metro que sirve […] aquí todo se lo quieren quedar unos pocos”.

@Adatorrestoro1 comentó: “A mi no me escandalizan las “malas” palabras de Bad Bunny. A mi me escandaliza vivir un un país que hace parir a una niña violada de diez años y a nadie se le mueve un pelo.”

Otros seguidores hasta expresaron que se necesitaba más artistas que alcen la voz por las causas sociales.

