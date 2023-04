El pasado 1 de abril, un globo aerostático se incendió en Teotihuacán, lo que cobró la vida de dos personas y dejó a una jóven herida. La actriz Aylín Mujica fue una de las personas que presenció el trágico accidente y ahora volvió a revivir el tema.

Resulta que en aquella ocasión, Mujica acudió a la zona arqueológica junto a algunas de sus compañeras de la “Casa de los famosos 3”: Paola Villalobos y Samira, para volar en el globo aerostático, incluso compartió en Instagram algunas imágenes previas a la experiencia.

Cabe destacar que fue invitada por el corporativo Viva Vuela Teotihuacán, encargado de la logística de algunos de los viajes que se hacen en el lugar, por lo que acudió con sus amistades.

Sin embargo, una vez que ellas se encontraron en Tierra fue que vieron el impactante momento.

En entrevista con algunos medios de comunicación, la famosa fue cuestionada sobre el accidente y respondió si ha podido hablar con la familia de los afectados.

“No he podido hablar con la familia, no he tenido tiempo, pero fue lo más horrible que he vivido en mi vida, ver morir a alguien delante de mis ojos”, dijo.

De acuerdo con el video de la reportera Berenice Ortiz, el fuerte suceso hizo que la famosa valorara más la vida, aunque si le provocó miedo.

“Me puse muy nerviosa, muy nostálgica, me dio paranoia cuando tomé un avión, es algo que no se lo recomiendo a nadie que lo pase porque es algo muy trágico”, concluyó.

