Axel Muñiz viene de una dinastía de grandes intérpretes, pues es nieto e hijo de Marco Antonio y Coque Muñiz respectivamente; así que el camino lógico era seguir sus pasos, pero él quiso ir más allá y decidió componer y producir sus temas.

“Me gusta compartir lo que siento y lo que estoy viviendo, pero a través de mis letras, es como hacer una confesión por medio de la música. Además, hoy en día la industria demanda estar constantemente sacando música nueva, porque salen cientos de sencillos por semana, yo me tardé un poco porque quería hacer algo especial”.

Al tomar la responsabilidad de decidir qué se graba, con qué arreglos y cuándo se lanza, Axel considera que tiene la oportunidad de mostrarle a la gente el tipo de artista que quiere ser y ser diferente.

Muñiz lleva desde mediados de 2025 presentando sencillos de Mood, su nuevo álbum, el cual será completamente pop, pero muy al estilo de la década de los 90.

“Es un álbum en el cual llevo un rato trabajando componiendo las canciones, y sólo incluye un cover, es una canción de Los Temerarios que se llama “Loco por ti”. Me involucré mucho en la parte de la producción y de todos los detalles de este disco para que fuera algo más personal”, explicó el cantante.

El título del álbum y del espectáculo que lo presentará el 7 febrero en el Lunario del Auditorio Nacional evoca un estado de ánimo.

“Tocar estas canciones en vivo fue algo increíble, porque suenan mucho mejor a como lo hacen en el estudio, por eso tengo muchas ganas de que la gente las escuche en concierto y las cante”.

Pero no todo será música nueva, Axel explicó que dentro del repertorio que ha preparado para esta ocasión hay muchos temas de sus producciones pasadas como “Sin ti”, “Como antes” y “Eres mi todo”, por mencionar algunas.

También compartirá escenario con la cantante argentina Pili Pascual, con quien trabajó en la serie Go! Vive a tu manera, y cantarán a dúo “Tonight”.

“El público se subirá a una montaña rusa de emociones, en la cual sentirán la fuerza de cada uno de los temas: amor y desamor”.