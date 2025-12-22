Más Información

Nueva York.— Avatar: Fire and ash debutó con una taquilla de 345 millones de dólares a nivel mundial, según las estimaciones del estudio dadas a conocer el domingo, lo que representa el segundo mejor estreno global en lo que va del año que encamina a James Cameron hacia nuevos récords.

Dieciséis años después del inicio Avatar, Pandora sigue representando abundante riqueza en la taquilla. Fire and Ash, la tercera entrega de la franquicia de ciencia ficción de Cameron, se estrenó con 88 millones de dólares a nivel nacional y 257 mdd a nivel mundial.

La única película con un mejor debut en 2025 fue Zootopia 2 (497.2 millones de dólares en tres días). En las próximas semanas, Fire and ash tendrá el beneficio del período navideño.

Sin embargo, hubo un poco menos de fanfarria para esta película de Avatar, que llega tres años después de Avatar: The way of the water. Aquel filme se estrenó en 2022 con un inmenso ingreso global de 435 mdd y 134 millones en América del Norte. A nivel nacional, Fire and ash tuvo un considerable descenso del 35% respecto a la entrega anterior.

Sin embargo, esas objeciones son sólo producto de los altos estándares de Avatar. Las dos primeras películas se ubican como dos de las tres películas más taquilleras de todos los tiempos. Para alcanzar esas alturas, las películas de Avatar han dependido más de su permanencia en cartelera que de grandes estrenos.

Cameron ha dicho que Fire and ash necesita buen desempeño para que haya películas subsecuentes. (Las cuatro y cinco ya están escritas pero no aprobadas). Son películas excepcionalmente caras de hacer. Con un presupuesto de al menos 400 millones de dólares.

