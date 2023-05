Atala Sarmiento demanda a famosa revista, la responsabiliza por requerir ayuda psiquiátrica

Atala Sarmiento, exconductora de "Ventaneando", publicó un comunicado en donde hace de conocimiento público la demanda que interpuso en 2019 contra una revista de circulación internacional, debido a que asegura que ese semanario impulsó una campaña mediática de acoso y desprestigio que la afectó, no sólo en relación a las oportunidades laborales que perdió, sino que disminuyó la calidad de su salud mental a tal grado que tuvo que buscar ayuda psiquiátrica.

Esta tarde, Atala compartió un comunicado en que daba a conocer que hace cuatro años demandó a una revista de espectáculos muy famosa, sin embargo, aclaró que hacía publica esa información únicamente debido a que se había enterado de que parte de los pormenores de ese proceso legal se había filtrado, situación que la orillaba a hablar de un tema -que aseguró- quería mantener en lo privado, pues prefería evitar confusiones o verse implicada en un asunto de tergiversación de la información.

"Después de haberse filtrado esta información que yo había querido mantener en privado, doy a conocer mi postura para evitar imprecisiones de cualquier tipo. Hay cosas que no están bien y no tengo por qué permitir que sucedan, ¡Gracias por su compresión y por su apoyo".

Pero, ¿cuál fue el motivo que llevó a Atala a actuar legalmente contra la revista? De acuerdo con el comunicado que publicó en sus redes sociales, la presentadora de TV recordó que todo sucedió en 2019, cuando tomó la decisión de demandar al grupo editorial al que pertenecía el semanario (pues cabe destacar que en la actualidad es propiedad de otro dueño) que, desde 2018 y durante todo el 2019, se encargó de publicar diferentes noticias relacionadas con la vida profesional y personal de Sarmiento, las cuales, destacó eran infundadas y estaban llenas de información falsa.

"A mediados del 2019 decidí ejercer acciones legales en contra de Grupo Editorial Notmusa, responsable de la publicación semanal de la revista TV Notas, dicha decisión nació de la necesidad imperante de frenar un acoso mediático del que fui víctima -durante un año y medio- por parte del semanario de circulación semanal".

De acuerdo con la experiencia de Sarmiento -que ahora reside en España-, durante ese periodo la revista publicó una serie de contenidos que vulneraron su seguridad e integridad lo que trajo como consecuencia la obstaculización de concretar proyectos laborales, así como evitó el cierre de negociaciones económicas y, sobre todo, le generó problemas de tipo familiar que colocaron en una situación endeble sus afectos para con sus parientes.

"Desequilibró mi salud mental al grado de llevarme al consultorio de un psiquiatra", reveló.

"So pretexto de estar ejerciendo su derecho a la libertad de expresión (...) me hicieron víctima de una persecución y hostigamiento insoportable; hoy puedo ponerle palabras a ese abuso de poder que me generó un gran desequilibrio y costes emocionales enormes por haber estado sometidas a sus agresivas dinámicas", profundizó en la publicación compartida en Instagram, la cual ya cuenta con más de miles de reacciones.

Fue de esta manera que la conductora ahondó en el problema que existe en México de erradicar las violencias de distinta clase, por lo que espera que, ahora que su caso se hizo público, sirva como un referente para que exista un cambio ante medios de comunicación que siguen actuando impunemente.

Además, destacó que -tras hacer pública esta información- sería los únicos detalles que daría a conocer, debido a que se trata de un proceso legal en curso, lo que le impide profundizar más en los pormenores de la situación.

