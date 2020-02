"Matrix 4" ha comenzado su rodaje en San Francisco, y con él, las primeras imágenes de Keanu Reeves como el mítico Neo ya han salido a la luz. La película, que incluirá también a Carrie-Anne Moss de nuevo en el papel de Trinity, llegará a los cines en mayo de 2021.

Han sido cuentas fan de Reeves, tanto en Twitter como en Instagram, las que han publicado los vídeos filtrados desde la filmación. En estos breves clips, el actor aparece junto a la directora del filme, Lana Wachowski, y parte del equipo de la película, en las calles de San Francisco.

El protagonista de la saga está vestido con ropa de calle, con un gorro de lana y con el pelo largo. Un aspecto bastante desaliñado que contrasta mucho con la imagen de Neo.



Aunque no vaya ataviado con su traje de cuero y las míticas gafas de sol características de Matrix, se trata de la primera vez que Reeves se introduce en el personaje de Neo desde "Matrix Revolution", la entrega que las hermanas Wachowski dirigieron en 2003. Lana Wachowski, esta vez en solitario, aparece en los videos junto a Reeves y con un más que llamativo peinado.

The Matrix 4 filming in San Francisco! - Feb 5 2020

Thanks to @dougdalton IG Storyhttps://t.co/uEEPFc7GWk#thematrix4 #matrix4 #KeanuReeves #SanFrancisco pic.twitter.com/PekHZotq7t

— Keanu Planet (@keanuplanet) February 5, 2020