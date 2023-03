Así fue la vez que Brian May lloró tras compartir escenario con un holograma de Freddie Mercury

El vocalista de Queen, Freddie Mercury falleció el 24 de noviembre de 1991 en su casa de Londres. Si bien han pasado muchos años desde su partida física, el cantante sigue siendo recordado por los fanáticos de la banda y por los integrantes de la misma.

Uno de sus compañeros que más lo extraña y lo recuerda es Brian May, el guitarrista de Queen.

Si bien Queen ahora sigue de gira junto al vocalista Adam Lambert, en más de una ocasión la banda se ha presentado en los escenarios junto a un holograma de Freddie Mercury.

En una presentación del 12 de junio del 2022, en el Utilita Arena de Birmingham, Inglaterra, Queen realizó una presentación. En un momento Brian May interpretó la canción “Love Of My Life”, la cual es de su autoría. Dicha canción aparece en el disco de 1975 ‘A Night at the Opera’.

May comenzó cantando la canción y en un momento no pudo contener las lágrimas, ya que el holograma de Freddie Mercury apareció sobre el escenario.

La reacción de Brian May ante el holograma de Freddie Mercury fue captada por miles de fans que asistieron al concierto y compartida en las redes sociales. Este momento demostró que May extraña a su compañero de banda y que siempre lo tiene presente. Dicha actuación formó parte del show de Queen + Adam Lambert, titulado “Rhapsody Tour” en honor a la película sobre Mercury que se estrenó en el 2019.



Foto: Brian May. Fuente: Instagram @brianmayforreal

Queen en las plataformas de streaming

Actualmente se consiguen muchas producciones dedicadas a la banda de Queen en diversas plataformas de streaming. Por ejemplo, en Netflix se encuentra el documental “The Show Must Go On: La historia de Queen + Adam Lambert”, la cual cuenta la historia de cómo el cantante norteamericano se unió a la banda británica.

En Netflix también está disponible “Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury”, la cual le permitió a Rami Malek ganar el premio a Mejor Actor en los Oscars.