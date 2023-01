Así fue la relación entre Timothée Chalamet y Dave Bautista durante la película “Dune”

En 2021, la cinematografía le dio la bienvenida a “Dune” (“Duna” en Hispanoamérica), la película épica y de ciencia ficción que fue dirigida por Denis Villeneuve y escrita por Eric Roth y Jon Spaihts. La cinta fue una exitosa coproducción internacional, ya que participaron países como Hungría, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

Leer más: Dave Bautista intentó ser Bane en "The Batman"

La trama de la película aborda lo que sucede en la novela homónima de Frank Herbert, de 1965. Dos de sus protagonistas son Timothée Chalamet y Dave Bautista, y este último fue convocado para la cinta por Villeneuve, ya que también había sido parte de otro proyecto, en el que luchador se lució en un pequeño papel: “Blade Runner 2049”.

Leer más: Timothée Chalamet aparece con look atrevido en el Festival de Venecia y desata la locura

La relación entre el actor de 27 años y el protagonista de “Guardianes de la Galaxia” fue muy buena y de hecho el joven histriónico idolatraba a su colega desde antes de conocerlo. “Dune” resultó en un éxito total y en gran parte se debió a la química de los artistas del elenco. Por eso se espera el estreno de la segunda parte para este 2023.

En la segunda entrega de la historia, volverán a estar presentes Bautista y el artista nominado al Oscar por su papel en la película “Call Me by Your Name”. El luchador profesional y expeleador de artes marciales se divirtió mucho trabajando con su joven colega y de hecho califica la cinta como uno de sus mejores trabajos, en donde demostró que podía ser más que el limitado personaje Drax de “Guardianes de la Galaxia”.

La relación entre los artistas siempre fue fluida y Timothée Chalamet le dijo en una oportunidad a su compañero que lo admiraba por su carrera como luchador profesional. El protagonista de “El rey” estaba muy emocionado detrás de escena por trabajar con su colega de 54 años por primera vez. "Este es un tipo con el que crecí, que estaba pateando traseros en la televisión todos los viernes por la noche. Ir a trabajar con él fue una verdadera alegría para mí", fue parte de las declaraciones a la prensa del artista estadounidense ganador de un premio Independent Spirit.