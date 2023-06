Así fue la experiencia de Alan Estrada en el mismo submarino que hoy se encuentra perdido

En las últimas horas, la desaparición del submarino Titán ha acaparado la atención, no solo por ser propiedad de la empresa que ofrece excursiones hasta el lugar donde se yacen los restos del Titanic, sino porque en su interior viajaban cinco personas. Esta experiencia y un vehículo similar fue el que, hace un año, abordó el actor y youtuber Alan Estrada, pero que también tuvo sus contratiempos.

Alan tuvo una primera oportunidad de bajar al naufragio julio de 2021, pero diversos problemas técnicos impidieron la inmersión del sumergible experimental, por lo que fue hasta el pasado 2022 que pudo volver a intentarlo, gracias a una misión para realizar un mapa 3D del estado actual del hundimiento y para obtener imágenes en alta definición del mismo.

"El Titanic está a 3 mil 800 metros bajo el nivel del mar, una profundidad que muy poca gente ha podido ir porque hay que bajar en un sumergible especializado que pueda resistir esos niveles de presión, que tenga la tecnología no sólo para poder navegar en esas profundidades, sino de oxígeno, sistema de navegación, de luces, de cámaras y una ventana en la que puedas asomarte y ver los restos del Titanic", explicó Alan hace 10 meses en una charla que tuvo con sus fans de su canal Alan X el mundo.





Explicó que en el sumergible, que está hecho de fibra de carbono y de titanio; van cinco personas, un piloto, un copiloto y tres turistas; el recorrido que ellos hicieron duró 12 horas de ida y vuelta, pero compartió que hubo una expedición que se llevó más tiempo.

Incluso, desde ese entonces reconoció que había un tremendo riesgo al bajar, ya que era una nave experimental y que en cualquier momento algo podría salir mal: "La misión anterior estuvo 27 horas, no porque estuvieran todas esas horas viendo el Titanic sino porque las cosas no salieron bien, esto habla del enorme riesgo que es hacer una actividad de este tipo, es un sumergible completamente experimental y hay muchas cosas que pueden salir mal... en esa ocasión tuvieron complicaciones en recuperar el sumergible, por eso tardaron tanto".

Durante su experiencia el vehículo tardó cuatro horas tan sólo en salir de la plataforma e iniciar la inmersión y otras dos en bajar, una hora y media en encontrar los restos del Titanic, otra hora y media recorriendo los la proa, o dos horas y media en regresar a la superficie y que el sumergible fuera recuperado, pese a estas complicaciones aseguró que jamás sintió que su vida corriera peligro.

"No tuvimos una situación en la que yo sintiera que mi vida estuviera en peligro, pero sí estaba consciente de que estábamos haciendo una actividad extremadamente peligrosa, y que si algo salía mal sería peligroso, porque a esas profundidades el mayor riesgo es quedarse atorado con algo allá abajo; viendo los restos del Titanic es imposible que alguien te rescate".

Alan también señaló que, si bien, no hay un entrenamiento previo para vivir la experiencia, hay ciertos requerimientos como padecer claustrofobia por el tiempo que pasan dentro del submarino, también señaló que hay extinguidores por si hay un incendio en el interior, no hay baños sino unos orinales como los que se usan en los hospitales, el único pero que puso a la experiencia, es que la empresa no le proporcionó el material que se grabó en la inmersión ni con sus cámaras o la GoPro que él colocó, incluso señaló que a OceanGate Expeditions le falta mucho qué aprender en servicio al cliente, sobre todo cuando el costo es tan elevado (250 mil dólares / 4 millones de pesos).









