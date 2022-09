Así fue el momento en el que un guardia de seguridad le negó el paso a Camilo en su propio concierto

Camilo es sin dudas uno de los compositores más queridos y talentosos de la música urbana. El joven colombiano nos conquistó y nos hizo bailar al ritmo de canciones como “Tutu”, “Tu Boca”, “Índigo”, entre muchas otras más.

La pareja de Evaluna se encuentra actualmente realizando una gira mundial, la cual lo ha llevado por países como España, Argentina e incluso próximamente se presentará en diversas ciudades de los Estados Unidos. Curiosamente, en uno de sus últimos conciertos Camilo casi no pudo subirse al escenario por un hecho muy llamativo.

Un guardia de seguridad le prohibió a Camilo subir al escenario de su propio concierto. Esto sucedió en la ciudad de Orlando y el cantante contó cómo fue la curiosa y graciosa situación. "Voy caminando hacia el camerino y me para alguien de seguridad de Orlando y me dice '¿Dónde está tu escarapela?' en inglés, y le contesto 'No tengo' y ahí me dice 'Tú no puedes estar aquí'", aseguró Camilo.

Camilo asegura que esta situación sucedió porque el guardia no sabía quién era él. Incluso la pareja de Evaluna aseguró que después de este confuso momento el guardia de seguridad le confirmó que ahora era un auténtico fan de su música y que quería formar parte de “La Tribu” (este es el nombre que recibe el club de fans del cantante o la forma en como sus fanáticos desean ser conocidos).

Camilo casi fue echado de su propio concierto pic.twitter.com/Don5Y7wlpT — ShowMundial (@ShowmundialShow) September 21, 2022

“Casi me echan de mi propio concierto”, aseguró entre risas Camilo. El cantante colombiano incluso aseguró que está muy contento de poder realiza esta gira ya que extrañaba presentarse arriba de un escenario.

¿Cuántas nominaciones recibió Camilo en los Latin Grammy?

Camilo fue nominado a 3 premios Latin Grammy. El cantante competirá en las categorías de Grabación del Año por “Pegao”, Canción del año por “Índigo” junto a su pareja Evaluna, y Mejor Canción Pop nuevamente por “Índigo”.