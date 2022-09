Así es la relación que tiene Danna Paola con Christian Nodal y que aprueba Cazzu

Christian Nodal y Belinda terminaron su relación a comienzos del 2022. Luego de poco más de un año de noviazgo la pareja anunció que todo había llegado a su fin a través de las redes sociales. Si bien la noticia sorprendió, lo cierto es que varios se lo veían venir.

Lee también: Nodal le dedica a Cazzu la misma canción que le cantó a Belinda: "Me arrepiento de haberla dedicado antes"

Para muchos la relación de Nodal y Belinda era tóxica y el hecho de que en la actualidad no se puedan ver ni en figuritas no hace más que comprobar esta teoría. En varias oportunidades se los criticó por ser muy posesivos el uno con el otro. Hasta llegaron prohibirse ver a ciertas personas.



Cazzu y Nodal ya no se ocultan. Foto: Instagram @pulsopopnew

Entre ellas cayó Danna Paola cuya rivalidad con Belinda llevó a que Nodal no pudiera ni siquiera seguirla en las redes sociales. Pero las cosas han cambiado bastante y junto a Cazzu el mexicano no solo parece haber encarrilado su vida, sino que además tiene permitidos que antes no tenía.

Lee también: Por jalones de cabello, Dua Lipa ya no quiere saludar de cerca a sus fans

Cómo es la relación de Christian Nodal con Danna Paola

Cazzu lo tiene comiendo de su mano a Christian Nodal. Al parecer están muy enamorados. Incluso una foto reciente de ambos posando junto a una Iglesia levantó los rumores de una próxima y posible boda en puerta. Y si bien nada ha sido confirmado por los protagonistas no hace falta mucha ciencia para ver que al ex de Belinda le ha vuelto la sonrisa a la cara.



Danna Paola superó a Christian Nodal y ahora es la artista mexicana con más oyentes mensuales en el mundo en Spotify. pic.twitter.com/c2glVwOrj1 — Danna Paola Charts (@DannaPaolaStats) November 11, 2020

La trapera argentina no tiene problemas con las amistades de Nodal. Tampoco parece haber armado ningún tipo de berrinche porque el mexicano siga a Danna Paola en Instagram. Y si bien su relación está basada en los likes y ella no lo sigue aun a él, lo cierto es que es más que una obviedad que se siente más libre que nunca en esta nueva etapa de su vida donde puede entablar relaciones virtuales con quien él quiera.



Christian Nodal ya puede seguir a Danna Paola. Foto: Instagram @nodal

Y es que todo parece indicar que su relación con Cazzu lo tiene muy tranquilo y enamorado, por lo que algunos seguidores del nacido en Caborca, Sonora piden retomen sus planes de hacer el dueto con Danna Paola, ahora que ya la sigue en Instagram.