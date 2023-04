Así criticó Drake Bell a la industria del entretenimiento juvenil en su última entrevista

La noticia de que Drake Bell fue reportado como desaparecido por la policía de Daytona, convirtió en tendencia al actor de 36 años que ganó fama después de protagonizar la popular serie juvenil "Drake & Josh" a principios de los 2000.

El estadounidense ha tenido algunos problemas legales relacionados con el abuso infantil, incluso se declaró culpable de comportamiento indebido contra una menor de edad, pues fue señalado de sostener conversaciones inapropiadas y de mandar imágenes explícitas a una adolescente, cuando él ya era un adulto y disfrutaba de la fama.

Sin embargo en una de las más recientes entrevistas publicada en el canal de Youtube del mexicano Roberto Martínez, el intérprete de "I know" hizo una crítica sobre la industria del entretenimiento juvenil en Estados Unidos.

Comenzó recordando su experiencia en el popular programa en el que compartía junto a Josh Peck y Miranda Cosgrove, que estuvo al aire por tres años. Por ejemplo, cuando escribió el tema principal y cómo el elenco principal nunca experimentó la fama que la serie alcanzó hasta después de haberla grabado.

"Se hizo grande en EU después, pero cuando se grababa y emitía pues eramos solo niños que trabajaban, nosotros no sentíamos que estábamos en un programa grande donde nos pagaban, como "Malcolm el de en medio", cientos y cientos de miles de dólares por episodio o hasta el millón de dólares, recibiendo regalías; entonces nunca nos sentimos como estrellas de tv", confesó el actor.

Luego habló de una situación de injusticia que a la fecha siguen enfrentando los actores principales del programa, que no son compensados con regalías (un porcentaje de las ganancias que se obtienen por seguir transmitiendo el show), como sí sucede con otras series en las que se involucran adultos o incluso con los famosos que acudieron como invitados en algún episodio.

"El elenco de "Friends" hace como 20 millones de dólares al año cada quien, sólo de regalías ¿y qué hay de nosotros?, nos muestran en todo el mundo, estuvimos en el número uno de Hulu, esto y lo otro, y nosotros seguimos preocupados por pagar la renta y prácticamente no recibimos dinero por eso", contó.





Drake Bell aseguró que no recibió un pago justo cuando trabajó en Nickelodeon Foto: Especial





"Hay estrellas invitadas a "Drake & Josh" que siguen recibiendo regalías, pero el reparto principal no, entonces a Josh y a mí nos pagaron por las semanas que trabajamos y fue todo. Mucha gente piensa: 'deben ser muy ricos ahorita, porque vemos su show todo el tiempo', pero simplemente no es el caso, porque en Kids TV no sé como se salieron con la suya pero ellos no tienen que pagar regalías", agregó.

En su caso, detalló que trabajaban durante 12 horas en set e incluso les daban clases para justificar con los sindicatos que los niños estudiaban mientras trabajaban, pero no era una calidad escolar considerable. Además habló del caso de 'un amigo que se accidentó mientras trabajaba en un programa de Disney Channel' a quien en lugar de esperar para que se recuperara, le cancelaron el proyecto.

"Como niño en Hollywood tu eres muy reemplazable pues hay otro niño bajando del autobús que quiere hacer exactamente lo que tú haces y pueden simplemente decidir traer a otro niño, dicen 'oh se canceló un show, pues hagan a otro nuevo'", expresó.

Recordó también que con el mismo canal él había firmado para grabar una serie de tres temporadas, pero antes de que saliera al aire, cuando ya incluso tenían algunos programas grabados, la cancelaron y sustituyeron con un nuevo show.

"A los niños los ven como algo reemplazable porque ellos piensan 'llegará otro la siguiente semana, tú vete de aquí' y los padres hacen lo que sea, firman lo que sea, sólo para que sus hijos salgan en tv, es lo que me molesta".

