Guillermo Pous sorprendió esta tarde, luego de que compartiera en sus redes sociales, una foto en la que posa junto a Adrián Marcelo, pero eso no fue lo único que indignó a sus seguidores, sino la descripción de la publicación, donde el abogado condena la cancelación, situación que el influencer ha atravesado, tras su participación en "La casa de los famosos".

El nombre de Pous es muy conocido en el medio artístico, pues a pesar de que se dedica a la abogacía, entre sus clientes se encuentran grandes figuras, como es caso de Luis Miguel, Alejandro Fernández, Aracely Arámbula, Florinda Meza, Paul Stanley y, en vida, también fungió como representante legal de Joan Sebastian y Juan Gabriel.

Pous, además de salir avante de la mayoría de los casos que defiende, se ha caracterizado por su elocuencia, situación que lo ha llevado a ganarse el reconocimiento de las personas a tal grado que, pese a no ser famosos, cuenta con miles de seguidores.

Sin embargo, su fotografía con Adrián Marcelo ha causado gran decepción y descontento, entre quienes lo siguen, debido a que el conductor regiomontano se ha convertido en una figura non grata para varias y varios internautas, que estuvieron en desacuerdo en su forma de proceder en "La casa de los famosos", donde se jactó de hacer uso de sus conocimientos en psicología para intimidar a algunas de sus compañeras y compañeros.

El abogado acudió al show de anoche de "Hermanos de Leche", en el que Adrián Marcelo hace dupla con Iván Fematt "la Mole" y, además de celebrar el contenido del espectáculo, aprovechó para mostrar su postura acerca de la cancelación.

"No nos acostumbremos a provocar que la ´cancelación´ se vuelva una costumbre ni una cultura; eso sería censura", escribió.

A raíz de este comentario, varias y varios de sus seguidores manifestaron su desacuerdo en los comentarios, expresando lo decepcionante que les parecía su postura, razón por la que algunos indicaron que dejarían de seguirlo.

"De quien menos te lo esperas...".

"Ya basta de normalizar lo que está mal en la sociedad, por eso tantos años estancados en cosas que simplemente no deberían estar pasando".

"Qué bueno que publicaste así para dar(te) unfollow".

"Cuando detrás de las cosas que se dicen hay misoginia, violencia, amenazas, claro que debe haber censura".

"Ay no, licenciado, usted no".

"No sé por qué yo seguía a este señor".

"Sin comentarios, me quedé frío".

"Pensé que apoyaba causas justas y coherentes, defender a este hombre deja mucho que desear".

"¿Qué necesidad, licenciado?".

"Se me fue la admiración que le tenía".

"Ay no, lic, usted es de altas esferas, no me salga con esto ´¿qué necesidad?´, dijera mi Juanga".

