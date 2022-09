Arranque de "El señor de los anillos: los anillos de poder" divide opiniones

"La mejor parte de fue cuando me quedé dormido", "dos capítulos y ya necesito que salga el tercero", "no pensé que me decepcionara tanto" y "la verdad me gustó", son muestra de lo controversial que han resultado los primeros dos capítulos de la serie "El señor de los anillos".

En redes sociales se ha polarizado la opinión sobre esta producción que se ubica mucho tiempo atrás de los acontecimientos mostrados en "El Hobbit" y la trilogía original, mostrando el forjado de los anillos, que se convertirían en el deseo de varios.

Durante los ocho episodios que conforman "El señor de los anillos: los anillos de poder", difundida por Amazon Prime Video aparecerán personajes ya conocidos por los fans del escritor J.R.R Tolkien como Isildor y Sauron.

Galadriel, la elfa que en el cine fue interpretada por Cate Blanchett, ha cosechado comentarios de todo tipo.

Desde el que se limita a decir que la nueva actriz (Morfydd Clark, Infierno en la tormenta) es extremadamente bella, pasando por el profesionalismo con el que enfrenta el papel, hasta quien comenta que cae mal.

Lee también: Ismael Cruz, el representante de los latinos y afrolatinos en "Los anillos de poder"

"Los elfos en sí no tienen expresividad y eso los que leyeron los libros lo sabrían. Me parecieron muy flojos los primeros dos capítulos después de dos años de espera, me habría gustado algo más cercano a El señor de los anillos que a Narnia", escribió el usuario @demigar.

"Porque me gusta el Señor de los anillos lo voy a seguir viendo, pero muy plano hasta el momento", expresó por su parte @devescobar.

"El señor de los anillos: los anillos del poder" se estrena ocho años después de "El Hobbit: la batalla de los cinco ejércitos", la más reciente película del universo creado por Tolkien.

La dirección recayó en manos de Wayne Yip (Doctor Who), J.A Bayona (Un monstruo viene a verme) y Charlotte Brandstrom (The witcher), quienes llevaron en el elenco, entre otros, a Lenny Henry (Harry Potter), Markella Kavenagh (My life is murder) y Sara Zwangobani (Doctor, doctor).

Los fans se han dejado sentir con comentarios positivos, habiendo quien presume ya contabilizar al menos dos vistas de los primeros episodios.

"La cantidad de veces que grité viendo la serie de El señor de los anillos; (es) capaz (que) algún gordo sin alma sea incapaz de disfrutar ver a elfos peleando con orcos, con violines de fondo, pero yo estuve levitando, tan sólo soy una chica Tolkien", subrayó @toyhartas.

También existe un grupo de fans que al no contar con la plataforma de streaming en su hogar, han redactado mensajes de auxilio.

"Busco amistad sincera con Prime Video para que me invite a ver la serie", redactó @turituit.

"Quién me presta su cuenta pa' ver la serie, le bailo", ofertó @Will_Peralta.

Esta fue la única ocasión en que se pusieron a disposición del televidente dos episodios, las siguientes entregas sólo serán de un capítulo cada semana.

Lee también: ¿Qué ver? “Los anillos de poder”, un viaje a los orígenes de la maldad

rad