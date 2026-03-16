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El accidente que, en días recientes, sufrió el actor, no sólo ha despertado la preocupación entre el público y el medio artístico, también volvió a abrir el debate sobre los problemas de salud mental.

Fue el pasado 13 de enero cuando, varios medios de comunicación, reportaron que el sobrino de Demian Bichir había caído desde el tercer piso de un edificio en la CDMX. Las autoridades revelaron que el actor, de 35 años, fue encontrado con lesiones graves, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital.

Horas después, la familia del actor explicó en un comunicado que el episodio estuvo relacionado con una profunda crisis de salud mental, echando abajo versiones un posible intento de suicidio.

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Tras darse a conocer la noticia, diversas figuras del medio artístico expresaron su apoyo al actor. Entre ellas, Armando Hernández, quien trabajó con Bichir en la cinta "Fuera del cielo".

Durante su paso por la alfombra roja de "Hijo de Familia", Hernández reflexionó sobre la importancia de la salud emocional; incluso, pidió ver lo sucedido como una oportunidad de atender el tema.

“Lamentablemente, de las cosas malas también se puede sacar algo bueno y creo que el aprendizaje es entender que la salud mental es importante", dijo a EL UNIVERSAL.

El actor explicó que mantiene una relación cercana con la familia y destacó que, para evitar más situaciones como esta, debemos prestar más atención a quienes nos rodean.

"Hay que poner atención en el entorno, en la familia y en la gente cercana, porque es una problemática que existe. Ojalá que a partir de esto aprendamos y pongamos atención en ese sentido”, añadió.

Esta mañana, José Ángel fue dado de alta del Hospital Rubén Leñero y continuará con su proceso de recuperación.

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