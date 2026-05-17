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Las últimas declaraciones que hizo sobre el escenario lo han puesto en medio del escándalo; y es que, usuarios de las redes sociales no sólo lo están criticando fuertemente, sino que han llamado a boicotearlo.

La polémica ocurrió durante su show en Madrid, cuando hizo una pausa para cuestionar a quienes consideran que España debe disculparse por los hechos violentos que sucedieron durante la conquista.

“Los cabr… que se pasan diciendo por ahí que España le debe una disculpa a América… ¿y esa estupidez? ¿En qué mundo tú vives? Yo estoy orgulloso de España. España no tiene que pedirle disculpas a nadie”, dijo desde el escenario.

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En el mismo discurso, el reggaetonero justificó el sometimiento de los diferentes pueblos latinoamericanos por los avances que los españoles trajeron.

“Éramos indios, llegó esta gente y nos pusieron a hablar y nos pusieron a creer y nos pusieron a valer. ¿Qué se robaron el oro?... ¿y las calles, y las escuelas, y las iglesias que construyeron para que tú fueras educado hoy en día? No hay que pedir disculpas a nadie”, agregó.

@uvita_memes24 muchos mexicanos están enojados por lo que dijo arcangel en uno de sus conciertos y creo que va a estar funadisimo🤙 se lo merece.? #DeTodoUnPoquito #arcangel #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ♬ sonido original - de todo un poquito:)

Tras la viralización del video, los ataques contra el cantante comenzaron a surgir y pronto escalaron hasta un llamado masivo para dejar de consumir su música y asistir a sus conciertos.

“¿Cómo lo bloqueo de YouTube?”, “Directo a Spotify a quitarlo de todas mis listas”, "Quédate en España, porque en Latinoamérica ya no te queremos", "Si no sabes de historia, no opines", "En México la cancelación no expira", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Arcángel se presentará próximamente en agosto próximo en el Palacio de los Deportes y aunque muchos piden no comprar boletos, hasta el momento el cantante no ha respondido a las críticas.

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