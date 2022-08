Arath de la Torre se caracterizó de Christian Nodal durante el primer programa de “El Retador”

“El Retador” tuvo su primera transmisión este domingo 14 de junio y el actor y comediante Arath de la Torre, quien participa como campeón imitador, se propuso imitar a uno de los personajes más polémicos y queridos del momento, el cantante Christian Nodal.

Para ello, el actor pasó cuatro horas en el área de maquillaje, donde recrearon el rostro del joven de 23 años, además de complementar el look con sus característicos tatuajes y hasta el mismo color de cabello que usó después de su ruptura con Belinda, mismo que le causó tremenda pelea con J Balvin.

Aunque la imitación de de la Torre no se apegó al cien por ciento a la manera de ser de Nodal, el también conductor explicó que decidió arrancar el programa con este personaje por la gran admiración que le tiene al intérperete de “Botella tras botella”: “Es un gran artista, es un ídolo. Me he clavado más en su música y sin duda es un gran artista, tú no puedes interpretar a alguien que no admiras”, señaló Arath a televisa después de su presentación.

El actor logró sorprender al público y hasta a los jueces del programa, incluyendo a Lupillo Rivera, quien en esta segunda temporada se unió al programa y quien casualmente también fue pareja de Belinda, la exprometida de Nodal.

Pese a su gran esfuerzo, Arath fue vencido por el yucateco Pierre David, quien realizó la imitación de Chuponcito, eso sí las risas y las críticas en redes sociales no faltaron, pues varios fans del artista no quedaron del todo contentos con su interpretación.

