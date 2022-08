Aranza Peña, orgullosamente oaxaqueña: Las mejores fotos de la actriz vestida como tehuana

El deceso de Aranza Peña ha causado dolor y sorpresa alrededor de las personas que la admiran y aman, pues en los mensajes de despedida de amistades y seguidores puede percibirse el gran cariño que inspiró en quienes la rodeaban, ya que además de contar un gran talento en la actuación, la joven de 26 años estaba muy orgullosa de su cultura y orígenes, al no perder la oportunidad, cada que podía, de denominarse como “orgullosamente oaxaqueña”.

Aranza Peña nació en Salina Cruz, Oaxaca, donde pasó toda su infancia, hasta que al alcanzar la adolescencia, a la edad de 16 años, decidió mudarse a la Ciudad de México para probar suerte en su pasión, la actuación. Para la actriz mexicana era esencial no olvidarse de su niña interior pues, en sus redes sociales, llegó a expresar que tenerla presente fue una de las claves de su éxito.

Lee también: Fallece actriz de Televisa en aparatoso accidente automovilístico

“Yo creo que gracias a que nunca he dejado atrás a mi niña interior he logrado y he cumplido algunos de mis sueños, siempre siendo honesta conmigo misma y teniendo claros mis objetivos”, compartió con sus seguidores.

Y aunque Aranza residía en la Ciudad de México, viajaba constantemente a su natal Oaxaca, pues era muy unida a su madre y padre, con quienes compartía fotos con frecuencia en sus redes sociales. Además, compartía con ambos su pasión por el ciclismo, haciendo recorridos en bicicleta de más de 400 kilómetros, ya que pensaba que a través de este deporte rehabilitaba el equilibrio de su alma.

Y aunque la actriz solía viajar a diferentes partes del mundo, como a Nueva York, España, Londres y Paris nunca dejó de maravillarse por los paisajes de Oaxaca; visitaba con mucha frecuencia Santo Domingo, Huatulco y Mazunte, así como otras playas mexicanas como Cancún y Tulum.

Pero además de ser una apasionada viajera, Aranza hablaba de la cultura oaxaqueña con gran orgullo y hasta llegó a portar el traje de tehuana, uno de los trajes regionales mexicanos más conocidos en otras partes del mundo, y que pertenece a la cultura zapoteca; es utilizado principalmente por las mujeres que habitan en el Istmo de Tehuantepec.

Hace tres meses, la actriz subió un post donde se le veía vistiendo el traje tradicional, expresando que era una tehuana feliz, durante las fiestas de mayo del Istmo, repitiendo que era orgullosamente oaxaqueña; ¡Arriba el Istmo”, indicó. Esta publicación recibió miles de reacciones y cientos comentarios dirigidos a la belleza y gran personalidad de Aranza.

Lee también: Esta fue la última fotografía que publicó Aranza Peña, actriz que falleció en un accidente de auto

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc