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En medio de su acto como telonera de los conciertos de AC/DC en México, Taylor Momsen, vocalista de The Pretty Reckless, fue hospitalizada tras ser mordida por una aparente araña venenosa.
Momsen y su banda están anunciados para presentarse esta noche en el escenario del Estadio GNP Seguros, y aunque, hasta el momento, no se ha dado a conocer ninguna actualización sobre su salud, el show sigue en pie.
Horas antes de su hospitalización, la cantante compartió su entusiasmo por el futuro de su banda y sus ganas por continuar haciendo música.
“Nuestro siguiente paso es el nuevo álbum. Se estrena en un mes y estaremos en tour mundial por un largo tiempo. Creo que seguiremos haciendo música y tocando para bandas como AC/DC”, dijo la artista en entrevista con EL UNIVERSAL.
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En ese mismo contexto, la también actriz de “El Grinch” habló sobre su experiencia al lado de una de las bandas más importantes del rock, y a quienes han acompañado por casi dos años.
“Hemos estado abriendo a AC/DC por casi dos años. Nunca pasan de moda. Es una de las grandes bandas de rock & roll. Poder tocar frente a sus fans y ver el show detrás es el mejor concierto del mundo”, agregó.
Fue la propia Momsen quien dio a conocer su paso por el hospital a través de una publicación en redes sociales: “Simplemente pasé la noche en el hospital. Gracias a los increíbles médicos que, bueno, ellos saben”.
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