Anel Noreña se siente agradecida por seguir con vida después del susto que llevó en plena carretera rumbo a Cuernavaca, donde sufrió un infarto cerebral, así lo detalló la actriz y exesposa de José José en el programa "Hoy", donde junto a su hijo José Joel, habló de la amarga experiencia que la llevó al hospital.

Anel, de 80 años, alertó al público en general, y en específico, al de la tercera edad, a que se realice revisiones constantemente; en su caso, admite que su consumo de azúcar no ha sido como el que le han indicado ya cinco médicos.

José Josél, su hijo, pidió al elenco del matutino, que le echen un ojo a su madre, por eso de "la galletita" o "del dulcecito", pues aunque su mamá se encuentra estable y recuperada, debe cuidarse.

Lee también: Foto de Luis Miguel, Luis Rey y José José desata comentarios sobre la tristeza de “El sol”

Anel Noreña y José José estuvieron casados de 1976 a 1991. La pareja se casó en mayo de 1976 y se divorció en 1991, tuvieron dos hijos durante su matrimonio: José Joel y Marysol. Foto: Instagram Anel Noreña.

Anel Noreña volvió a tener juntos a sus hijos

Aunque Anel pensaba pasarla de lo lindo en Cuernavaca, ante su malestar durante el camino, tuvo que ir directa a urgencias, pues empezó a perder conocimiento y no podía articular palabra, tampoco podía moverse.

El incidente, diagnosticado como un infarto cerebral ligero, ocurrió hace un mes y medio, una experiencia que hizo reflexionar a la primera esposa del fallecido "Príncipe de la canción", quien hizo un llamado a cuidar lo más valioso de la vida: la salud.

"Cuídense el azúcar, la presión, lo necesitamos, ya de la tercera edad, necesitamos esos cuidados", dijo.

Algo positivo que le trajo este amargo momento, fue volver a ver juntos a sus hijos José Joel y Marysol, quienes estaban distanciados desde hace tiempo.

Lee también: Alcohol, cocaína y Catemaco: las primeras confesiones de José José sobre sus adicciones

"Se juntaron Pepe y Marisol", compartió sonriente.

Anel Noreña es colaboradora en el programa "Hoy", comenzó su andar artístico en 1966 tras ganar el concurso de belleza Miss Los Ángeles, en México trabajó como modelo y estudió actuación en la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Trabajó en películas y telenovelas como "Alcanzar una estrella II" (1991), "La sonrisa del Diablo", "Agujetas de color de rosa", "Tú y yo", "Vivo por Elena", y "Yo amo a Juan Querendón".

rad