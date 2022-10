Anel Noreña está muy distanciada de su hija Marysol, la buena relación que había entre la exesposa de José José, y sus dos hijos, José Joel y Marysol, no existe por el momenro, y desde hace meses circula la versión de que ella se alejó de su madre y de su hermano.

Anel habló con la prensa sobre el distanciamiento que hay con su hija, a quien no ve desde hace tiempo y tampoco hablan por teléfono.

Noreña, quien fue esposa del "Príncipe de la canción" entre 1976 y 1991, se declaró la heredera universal del cantante cuando en 2020 ella y sus hijos aseguraron a medios de comunicación ante los juzgados en la Ciudad de México, que habían encontraron un testamento del artista fallecido en 2019.

Desde entonces, los problemas habrían comenzado, además de que por la pandemia y la negativa de José Joel a vacunarse contra el Covid-19, lo mantuvo alejado de su hermana.

Sin dar detalles del motivo del distanciamiento, Anel aseguró que no se merece ese trato, aunque hubiera sido "la mamá más mala del mundo", y confesó que espera que las cosas entre sus hijos se arreglen, pues lo que es un hecho es que ama a su hija.



"Aunque yo haya sido la peor mamá del mundo, te juro que no lo fui, no es justo lo que me están haciendo", aseguró.

Anel, quien se mostró molesta con la cercanía de los micrófonos de la prensa, recordó que José José cantaba por el amor de las familias.

"Fue por una familia que su papá cantó toda la vida, para él era lo máximo era que su música sirviera para unir a las familias en el amor".

Cuando se le preguntó si deseaba mandarle algún mensaje a su hija, Anel dijo que no.



